Rosalinda Cannavò poche ore fa a Dayane Mello ha spiazzato tutti confessando di essere stata tradita da Giuliano in passato

Non sembrano affatto bei momenti quelli che sta attraversando Rosalinda Cannavò in questi giorni. La giovane concorrente dopo aver parlato a telefono con la sorella, pare abbia appreso che Giuliano il suo fidanzato le abbia chiesto una pausa di riflessione. C’è da dire, l‘attrice già era sembrata titubante nei mesi scorsi per l’assenza del suo compagno che da settembre ad oggi non le ha mai fatto una sorpresa. E parlando con Dayane Mello ecco che la trentenne si è lasciata andare a confessioni molto dolorose.

Rosalinda Cannavò rivela di essere stata tradita da Giuliano

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 gennaio, Rosalinda Cannavò ha cercato conforto tra le braccia della sua amica Dayane. Da quando ha ricevuto la telefonata della sorella il suo stato d’animo è cambiato in casa e lo hanno notato tutti. L’attrice non capisce come sia possible che Giuliano le abbia chiesto una pausa, ma conferma anche che non è la prima volta che il modello agisce in questo modo. La giovane ha confessato alla modella cose successe in passato e pare che tra di loro non è sempre stato tutto rose e fiori.

La gieffina afferma che non sempre si è comportata bene nei confronti di Giuliano, ma anche lui ha fatto i suoi errori. “Le cose le abbiamo fatte sempre in due”, ha ammesso. Il vero colpo di scena però è arrivato nel momento in cui lei ha lasciato intendere un presunto tradimento, ecco le sue parole:” Quello che lui mi ha fatto, è una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? Non gliel’ho mai rinfacciato”.

Il lungo sfogo con Dayane Mello

A quanto pare, Giuliano avrebbe tradito la Cannavò, che ricordiamo fa coppia da più di 10 anni. Nonostante la giovane età di entrambi, i due hanno superato insieme molti momenti bui, tra cui anche questo. Negli anni scorsi, Rosalinda ha sofferto di anoressia, e come lei stessa ha dichiarato al Grande Fratello Vip, la vicinanza di Condorelli è stata fondamentale per riprendersi.

Intanto, però, all‘amica Dayane ha spiegato che le cose tra di loro non vanno bene da tempo e ha la sensazione che nel loro rapporto qualcosa sia cambiato. “Non siamo più ragazzini, abbiamo 30 anni. Non la voglio più una storia così, ma prima di decidere voglio aspettare”.