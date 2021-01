Roberta Di Padua smaschera Michele Dentice a Ued: “Ha una donna fuori”

Roberta Di Padua ha smascherato l’ex cavaliere Michele Dentice davanti a tutti nella puntata di Uomini e donne

La dama di Cassino nella puntata di oggi di Uomini e donne ha vuotato il sacco, smascherando l’ex cavaliere Michele Dentice. Roberta Di Padua ha deciso di parlare, dopo che un giovane ragazzo si è presentato in studio per corteggiarla. Federico, ha spiegato di aver visto il suo percorso con il personal trainer partenopeo e Riccardo Guarnieri ed è rimasto incantato dalla sua bellezza e sensibilità. E a proposito dell’ex partecipante che Roberta ha svelato il vero motivo per cui ha abbandonato il programma.

Roberta Di Padua smaschera Michele

In molti sicuramente ricorderanno che Michele Dentice ha lasciato il programma in lacrime, spiegando a Maria De Filippi di non sentirsi più a suo agio a Ued. Il personal trainer aveva dichiarato di avere problemi in famiglia e di non poter dedicare molto tempo alla trasmissione e alle dame. Agli occhi della conduttrice e di Gianni Sperti, l’uomo è apparso sincero e molto preso da Roberta.

A distanza di settimane, però, la dama è venuta a conoscenza di un’altra verità. La Di Padua infatti ha svelato che Michele aveva la fidanzata fuori che lo aspettava e di fronte a tali parole Maria è rimasta esterrefatta. La conduttrice è apparsa senza parole mentre l’opinionista ha subito messo a fuoco alcuni atteggiamenti e azioni dell’uomo.

Dentice fidanzato già a settembre? L’indizio

Ad esempio Gianni Sperti si è ricordato che di sera Michele Dentice non chiamava mai Roberta e tanto meno le faceva una videochiamata. Le loro conversazioni erano solo dei semplici vocali, che terminavano in pochi secondi. Il personal trainer si è sempre mostrato molto distante, giustificandosi “con impegni di lavoro”. Secondo Roberta, Michele non è stato più capace di reggere il doppio gioco, motivo per cui ha deciso di abbandonare il programma., ripulendosi la faccia così…

Nel dettaglio, la giovane di Cassino ha ricordato a tutti quando Michele ha sottolineato di non averci mai provato con lei fisicamente, rispetto a Riccardo, perchè la rispettava. A quanto pare, dietro i suoi modi di fare c’era la presenza di una fidanzata: “La verità esce sempre, come dite voi”. Infine, Roberta si è detta convinta che questa ragazza presente nella vita di Michele sia la stessa che compare in alcune sue foto su Instagram già a settembre.