Serena Enardu disperata dopo l’incidente, mostra le foto dell’auto incendiata

Serena Enardu torna sotto i riflettori dopo che per la seconda volta la sua auto si è incendiata in un incidente, la modella sarda disperata mostra le foto dell’accaduto “sono stati dei vandali”, ecco cosa ha raccontato

Serena Enardu è tornata al centro dell’attenzione mediatica per colpa di alcuni vandali che le hanno incendiato l’auto, l’influencer sarda ha confessato di essere stata presa di mira da dei malviventi perché questa non sarebbe la prima volta che subisce un dispetto del genere, infatti qualche mese fa dei teppisti le avevano completamente incendiato la macchina, ora l’incubo si ripete e la Enardu sembra non avere pace, ecco cosa ha raccontato.

Tutto è accaduto intorno alle 22.00 quando Serena ha sentito le sirene dei vigili del fuoco provenire da sotto casa sua, affacciandosi alla finestra ha intuito cosa stesse succedendo, è stata una tragica scoperta, la vettura era un Land Rover ed è stata completamente distrutta da un incendio, gli inquirenti hanno trovato un liquido infiammabile vicino alla vettura per questo si pensa che l’incendio sia doloso e soprattutto rafforzato da un precedente, perché questa non è la prima volta che alla Enardu viene incendiata la macchina, infatti ad agosto scorso le era successa la stessa cosa.

Oggi l’influencer ha deciso di sfogarsi sui social per quanto accaduto, ha condiviso sul profilo instagram le foto dell’auto distrutta, vediamole qui sotto:

Serena Enardu pubblica le foto della sua auto, dopo l’incendio. pic.twitter.com/eHvpN3VSpC — disagiotv (@disagio_tv) January 25, 2021

L’ex gieffina ha aggiunto alle foto una didascalia scrivendo “Buongiorno e buon lunedì a tutti. Ho un paio di cosine da sistemare. Ma più tardi, al massimo domani vi aggiorno. Grazie a tutti di cuore per l’affetto e il sostegno che mi state facendo arrivare” sicuramente la Enardu starà passando un periodo difficile dopo questa serie di attentati ai suoi danni, per il momento non sono state fatte supposizioni su chi o perché abbiano compiuto un gesto del genere.

Un episodio sicuramente spiacevole e condannabile, ora bisogna aspettare che gli agenti facciano il loro lavoro e scoprano i malviventi per fare in modo che Serena Enardu possa avere giustizia per questi due incendi alla sua auto.