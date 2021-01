Tutti i dettagli relativi alla meravigliosa giacca indossata da Can Yaman a C’è posta per te sabato 23 gennaio: prezzo e maschio di fabbrica

Nonostante siano trascorsi due giorni da quando è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, si continua a parlare della presenza di Can Yaman e del magnifico regalo fatto alla signora Maria. L’attore turco, ha sorpreso tutti, con la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato. Il pubblico in studio, ma come del resto anche quello a casa, è rimasto incantato davanti a tanta bellezza, provando anche una certa “invidia” nei confronti dell’ospite. Can Yaman è stato molto gentile, mostrando come sempre il suo animo buono e la sua sensibilità. Da giorni, però, in molti si chiedono anche quanto costa la giacca regalata a Maria e soprattutto chi ha fabbricato quel meraviglioso capo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CanYamanItalia🇮🇹 (@canyaman_italia.19)

Quanto costa la giacca indossata da Can Yaman a C’è posta per te?

Can Yaman prima di salutare la signora Maria le ha chiesto cosa volesse per regalo, mettendo a disposizione molti oggetti indossati, tra cui la sua giacca. L’ospite, ovviamente, ha scelto proprio quest’ultima.

Chi ha guardato puntata di C’è posta per te, sicuramente avrà notato che la giacca indossata dall’attore è un capo originale e molto particolare. Possiamo dire un pezzo unico che non si trova di certo nelle boutique.

Infatti, abbiamo scoperto che si tratta di un pezzo creato dallo stilista Ilker Bilgi, tra l’altro anche manager di Yaman. Sul lato sinistro, la splendida giacca nera mostra un grosso disegno che richiama delle sculture grego-latine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝚒𝚕𝚔𝚎𝚛 𝚋𝚒𝚕𝚐𝚒 𝚏𝚊𝚜𝚑𝚒𝚘𝚗 (@ilkerbilgifashion)

Ilker Bilgi lo stilista del capo originale

Ilker Bilgi e Can Yaman sono molto amici e il manager sul suo profilo Instagram pubblica spesso abiti creati da lui e indossati dall’attore turco. Una vera e proprio pubblicità che Yaman porta a termine con successo. Lo stilista, non ha mai accennato il prezzo dei suoi capi sponsorizzati e quindi di conseguenza non è dato sapere a quanto ammonta il valore della giacca indossata a C’è posta per te. L’unica cosa certa che possiamo dire è che comunque si tratta di un capo originale, fatto su misura e unico e quindi il prezzo non sarà di poche centinaia di euro.