Elisabetta Canalis, il messaggio che commuove il web: “Ci riabbracceremo presto”

Elisabetta Canalis ha postato una foto su Instagram ed un messaggio che ha commosso i suoi follower. Scopriamo per quale motivo

Una foto che ha strappato qualche lacrima ai follower e che ha fatto scoprire dei dettagli importanti nella vita privata della showgirl ed attrice. In questo difficile momento che si sta vivendo, con l’emergenza Coronavirus che sta creando scompiglio in milioni di famiglie nel mondo, la bellezza di origini sarde ha avuto delle bellissime parole per una persona speciale della sua vita. Il suo è un abbraccio virtuale e non fisico per ovvi motivi, ma lei e la sua famiglia da Los Angeles fanno arrivare tutto il calore possibile a sua madre. Si, il breve messaggio dell’ex velina di Striscia la Notizia è rivolto alla madre che probabilmente dall’Italia festeggia il suo compleanno. Nella foto si nota una grandissima somiglianza tra l’attrice e showgirl e la mamma, con lo scatto postato sulla sua pagina ufficiale Instagram che ha lasciato tutti i follower senza parole.

Elisabetta Canalis ha spesso raccontato dalla città di Los Angeles la situazione in merito alla pandemia Coronavirus, che soprattutto negli Usa sembra aver preso una brutta piega ormai da mesi, con contagi e vittime che purtroppo non si contano. Lei e la sua famiglia – il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva – hanno vissuto momenti difficili soprattutto durante il primo lockdown, quando la situazione sembrava stesse per degenerare soprattutto a Los Angeles. In ogni caso la bellezza di origini sarde è andata sempre avanti con grande determinazione, senza abbattersi nemmeno durante quest’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia. Nell’ultimo post dedicato alla madre, non ha voluto far mancare il suo sostegno per il compleanno: “Auguri mamma, sono troppe le cose che vorrei scrivere, lo sai..Ci riabbracceremo presto. Buon compleanno ❤️❤️❤️”. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi. Tantissimi i follower che hanno notato la grande somiglianza tra madre e figlia.