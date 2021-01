Justine Mattera esagerata si mostra senza veli: “Cosa significa volgare?”

Justine Mattera ha pubblicato una foto che ha mandato in tilt Instagram: la showgirl è apparsa in tutta la sua sensualità, fan scatenati

La showgirl di origini americane ha mandato Instagram in tilt con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Non nuova a certe provocazioni, ha voluto lanciare a modo suo un messaggio su quello che può significare il termine “volgare”. L’ex moglie di Paolo Limiti ha sempre avuto una grande passione per certi temi di attualità, che le permettono di ricevere complimenti ed approvazioni da parte dei follower che stravedono per lei, ma anche delle critiche per dei comportamenti che vengono ritenuti eccessivi per una donna della sua età. Ma c’è anche da sottolineare che la stragrande maggioranza dei suoi fan non sono assolutamente d’accordo con queste critiche, e che anzi esaltano le sue doti fisiche e caratteriali di una delle protagoniste del web.

Justine Mattera lanciato una delle sue provocazioni che hanno mandato in tilt Instagram. Come detto si è presentata su Instagram completamente nuda, girata di schiena e con un fiocco a coprire parzialmente il suo lato b. Foto che ha fatto il giro del web in pochi minuti e che ha esaltato i follower, che non si sono trattenuti di fronte ad uno spettacolo mozzafiato. Il lungo commento della showgirl a spiegare cosa sia la volgarità, affermando con la solita ironia che quella proposta da lei non è affatto una situazione che mostra quella fattispecie. I follower anche in questa circostanza hanno mostrato di condividere la sua idea, anche se non sono mancate le critiche di chi ha ritenuto oltremodo eccessivo il post che in ogni caso abbiamo pubblicato sotto. Secondo voi è volgare lo scatto che ha proposto la sensualissima americana? E anche voi la pensate come lei sul concetto di volgarità?