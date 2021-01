Karina Cascella, lo sfogo su Instagram: “E’ possibile che lo noto solo io?”

Karina Cascella è un personaggio molto attivo sui social: lo sfogo che ha avuto con i follower di Instagram ha scatenato molte reazioni

La showgirl ha avuto un forte sfogo su Instagram che ha lasciato tutti i follower senza parole. Non è la prima volta che ha fatto parlare di sé non solo per le sue doti fisiche ma anche per quelle caratteriali. Che le consentono di parlare sempre di quello che pensa senza peli sulla lingua. Questa sua spontaneità spesso le fa avere degli scontri anche forti con le persone che non la pensano esattamente come lei. Ma allo stesso tempo la fa apprezzare dai suoi ammiratori che ne hanno scoperto un carattere davvero speciale. Tanti gli scontri con i follower sui social, ma anche gli alterchi in televisione, ma per lei c’è stato sempre il sostegno da parte dei suoi fan che impazziscono anche per le sue curve bollenti. Sin dalle sue prime apparizioni nel programma storico Uomini e Donne di Maria De Filippi, il gradimento nei suoi confronti è stato sempre elevato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella è un personaggio molto apprezzato sia nelle sue apparizioni televisive che sul web. Soprattutto su Instagram mantiene un rapporto diretto con i follower che la seguono con passione ed ammirazione. Molto spesso la showgirl ha trattato l’argomento emergenza Coronavirus, chiedendo ai suoi follower alcuni consigli su come stiano vivendo la situazione a distanza di mesi. Il suo è stato uno sfogo, ma anche un invito a non mollare. Scopriamo di cosa si tratta: “Ma solo a me tutto ciò sembra lontano anni luce?😳

Cioè ormai sono in casa da mesi e mesi, alterno tute ai pigiami, il massimo che indosso sono i completi sportivi per allenarmi. Io penso che ne usciremo tutti sicuramente diversi, ma anche un po’ esauriti😅🤣 Ero in giro come una trottola e quando arrivava il fine settimana, la felicità di organizzarsi con gli amici. Oggi tutti i giorni sono uguali, è come se il tempo si fosse fermato.

Però io voglio restare positiva, dobbiamo (parere mio personale) tenero duro ancora un po’. Credo che per la prossima estate, ricominceremo ad assaporare la vita, a piccoli passi certo, ma migliorerà🍀

E voi? Cosa ne pensate?

Un invito all’ottimismo quello della showgirl che non si vuole perdere di coraggio ed invita tutti i follower a tenere duro. Che la situazione presto potrebbe migliorare. Le risposte al suo quesito non si sono fatte attendere, con fan che hanno appoggiato la sua tesi ed altri che invece sono apparsi più pessimisti in merito ad un ritorno alla normalità. Dibattito che rispecchia lo stato d’animo degli italiani che non sembrano convinti della situazione. E che comunque sperano che questa crisi possa terminare al più presto possibile. Foto della showgirl che abbiamo pubblicato sotto, voi cosa ne pensate?