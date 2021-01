Maria De Filippi non rinuncerà mai alla presenza di Gemma Galgani a Uomini e donne per un motivo ben preciso: ecco quale

Sono ormai più di 10 anni che Gemma Galgani è la protagonista di uomini e donne. La dama, con le sue avventure amorose ha appassionato milioni di telespettatori. Dopo la storia con Ennio, la torinese possiamo dire che è diventata un vero e proprio personaggio quando ha incontrato Giorgio Manetti. La loro relazione ha fatto parlare tutti, tanto da finire nei salotti televisivi pomeridiani. Inoltre, la conduttrice le ha dedicato anche una serata speciale che in molti ricorderanno “La lettera a Giorgio”. Un incontro in onda in prima serata, che inaspettatamente ha portato grandi soddisfazioni in termini di share. A distanza di anni, però, il pubblico da casa si chiede qual’è il vero motivo per cui Maria le dedica così tanto spazio, tanto da “accantonare” gli altri ospiti.

Gemma Galgani presenza indiscussa a Uomini e donne

Anche se non tutti sono d’accordo, Gemma Galgani è diventato un personaggio pubblico. Ogni giorno, a Uomini e donne, Maria le dedica molto spazio, spesso rubando la scena anche ad altre persone. Non è una sensazione ma un vero e proprio dato di fatto. Da casa tutti si chiedono perchè la De Filippi si comporta così con la dama e soprattutto se tra di loro esiste un’accordo.

Sul web, qualche volta si è letto che Gemma viene pagata dalla redazione, per restare a Ued o che i siparietti con Tina Cipollari, sono creati apposta per alzare lo share. Entrambe, però, hanno sempre smentito affermando che tra di loro c’è davvero un’antipatia reciproca. L’opinionista, crede che la Galgani non ha nessuna voglia di innamorarsi e che i suoi atteggiamenti sono da considerare quasi adolescenziali.

Maria De Filippi non rinuncerà mai a Gemma

Cosa sarebbe Uomini e donne senza Gemma Galgani? Questa è la domanda che tutti dovrebbero chiedersi ad oggi. C’è da dire che la settantenne ha molti sostenitori, ma come capita anche a personaggi dello spettacolo anche tante persone che la vorrebbero vedere fuori dal programma. Intanto, però, l’unica cosa certa è una sola: Maria De Filippi non rinuncerà mai a lei.

Il motivo è molto semplice. La scorsa settimana, due puntate sono state interamente dedicate a lei e gli ascolti parlando da soli: Lunedì 3.505.000 spettatori pari al 24.7%. Giovedì 3.321.000 spettatori pari al 23.2%. Gli altri giorni invece gli spettatori sono stati circa 3.000.000 con uno share pare al 21%.