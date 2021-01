Vediamo insieme che cosa è stato dichiarato su Gemma Galgani che ha stupito tutti, e per quale motivo è stato fatto.

Il programma condotto da Maria De Filippi, è sempre molto amato e seguito, e lei è una delle dame che hanno riscosso maggiore interesse.

Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani, ma vediamo insieme che cosa è stato dichiarato nelle ultime ore.

Uomini e Donne: “Gemma ha un problema serio” la dichiarazione che sbalordisce

Nella giornata di ieri, tramite il portale Il Vicolo delle news, sappiamo che si è registrata una nuovissima puntata del programma super seguito, Uomini e Donne.

Inizialmente, si parla molto della possibile scelta di Davide, per passare successivamente ad Armando che è uscito con Nicole.

Ma quest’ultima è uscita anche con un altro accompagnatore, ovvero Carlo, e questo sembra infastidire il primo cavaliere, dato quello che c’è stato tra di loro.

In questo momento intervengono Tina e Gianni, dichiarando che secondo loro tra i due c’è stato qualcosa di ben oltre una semplice uscita.

Armando, poi si altera anche con Maurizio che chiede il numero a Nicole, dopo ave passato una notte d’amore con Gemma.

Per la bella dama torinese, arriva il terzo Maurizio che la vuole corteggiare, che le legge una poesia.

Tina, come al solito rimane senza parole, e Gemma poi dichiara di voler terminare la sua conoscenza con Gianluca.

Il motivo, di questo allontanamento arriva da una telefonata intercorsa tra i due durante la settimana, dove lui le ha detto che cerca sempre di fare dei teatrini con le persone non giuste per lei, per rimanere solamente all’interno del programma.

Stando a quanto dichiarato dal ragazzo, sembra che Gemma le abbia chiesto di fare una sorta di teatrino per aumentare l’interesse del pubblico nei suoi confronti.

Tina, interviene, dichiarando, che secondo lei Gemma è malata di tv, e che fa tutto questo solamente per rimanere nel programma condotto da Maria De Filippi

E voi cosa ne pensate di queste indiscrezioni che sono arrivate su Gemma Galgani? Siete d’accordo con Tina oppure no?