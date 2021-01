Ludovica Pagani, la scollatura è illegale: “Non ci sono parole per descriverti”

Ludovica Pagani irresistibile su Instagram: una foto dell’influencer e giornalista ha scatenato i suoi follower con un dettaglio bollente

Una foto della giornalista ed influencer postata su Instagram ha fatto il giro del web, scatenando i follower che non sono rimasti indifferenti di fronte alle qualità della bellezza bergamasca. Che ormai da tempo riesce a riscuotere un grandissimo successo grazie alla sua simpatia, ma soprattutto alle evidenti doti fisiche che fanno perdere la testa a migliaia di fan. Per lei si parla di successo costante e forte sul web, tanto che addirittura qualcuno mette in discussione persino il primato di Diletta Leotta. La sua bellezza e sensualità non si discute affatto, quello che emerge dal web è anche il suo carattere spigliato e solare che tanto piace ai follower. La sua passione per il calcio le sta permettendo di sfondare principalmente sui social e su YouTube. Ma grazie alla partecipazione a trasmissioni sportive su Sport Italia e in Rai a Quelli che il calcio, la sua popolarità ha raggiunto livelli massimi.

Luovica Pagani a 25 anni è già un personaggio pubblico amato e seguito soprattutto sul web. Gli appuntamenti con “Casa Pagani” sono sempre più seguiti, e le apparizioni in tanti video e post su Instagram le hanno consentito di toccare cime di popolarità mai raggiunte in passato. Adesso per lei si parla di un futuro in televisione, dopo l’esperienza a Radio 105 che le ha permesso di avere ancora maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Migliaia sono i follower che si dicono pazzi delle sue curve e di quella sua ‘r moscia’ che la rende ancora più simpatica ed attraente. Insomma, per lei i successi continuano ad arrivare, anche se il suo sogno resta quello di un programma sportivo in televisione. Intanto si diverte a stuzzicare i suoi fan anche su Instagram dove ha un fortissimo seguito. L’ultimo post che ha pubblicato (e che riproponiamo sotto) l’ha mostrata in tutta la sua sensualità e bellezza grazie ad uno scatto che ha evidenziato una scollatura abbondante che non è sfuggita ai follower. Tantissimi i messaggi di approvazione per lei. “Non ci sono più parole per descriverti” ha scritto un fa. Voi cosa ne pensate? Siamo davvero di fronte all’erede di Diletta Leotta?