L’ex volto di Uomini e Donne Alessandra Gallocchio e l’influencer Salvatore Angelucci sono di nuovo insieme: su Instagram è spuntata la foto che ha confermato le voci circolanti da qualche giorno nel web.

Una notizia importante per tutti i fan del programma di Canale 5 Uomini e Donne: Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci sono tornati nuovamente insieme. Dopo le voci sulla rottura tra i due avvenuta a dicembre è spuntata nelle ultime ore una foto sull’account Instagram di Alessandra nella quale appare proprio Salvatore. Ecco che cosa è successo.

Alessandra e Salvatore: la separazione un mese fa

Ad informare tutti i fan è stata proprio la diretta interessata Alessandra Gallocchio che ha pubblicato sul proprio profilo personale di Instagram una fotografia nella quale è ritratto Salvatore accompagnando lo scatto da una didascalia inequivocabile, e così il gossip si è scatenato.

Un annuncio inaspettato: le ultime notizie che erano trapelate riguardo la storia tra l’influencer e l’ex volto di Uomini e Donne, infatti, erano quelle della loro separazione avvenuta a fine dicembre dello scorso anno.

Proprio lo stesso Salvatore infatti aveva confermato in prima persona l’allontanamento dalla compagna tramite una Instagram Story nella quale ammetteva che le voci della separazione con la donna erano purtroppo vere, dando così fine ad una serie di ipotesi sulla rottura che vedevano protagonista Alessandra di svariati tradimenti e che si erano scatenate dopo le prime indiscrezioni di Karina Cascella.

La Cascella infatti, ex compagna di Angelucci ma anche madre della loro figlia Ginevra di quasi 11 anni, era stata la prima a svelare l’allontanamento tra Alessandra e Salvatore. Karina infatti è molto vicina all’ex che frequenta ancora per il bene della figlia e insieme ad Alessandra creavano quella che si può definire una famiglia allargata.

Alessandra e Salvatore: ritorno di fiamma?

Ma la fotografia pubblicata recentemente dalla Gallocchio ha invertito la tendenza: tra i due quindi c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma che in queste ore sta entusiasmando tutti i fan della coppia. Una riappacificazione con i fiocchi, e a confermarlo è anche la didascalia che Alessandra accompagna al tenero scatto in bianco e nero: “RicominciAmo da qui“, ha scritto la 30enne, rivelando così, anche se in modo velato, il riavvicinamento con l’influencer.

La fotografia con Salvatore Angelucci

Un bel ritratto in bianco e nero, nel quale Salvatore appare sorridente in primo piano seduto sul divano mentre coccola un tenero cucciolo di Bull Dog.

Anche se il diretto interessato non ha ancora commentato la fotografia con parole che possano confermare definitivamente ciò che tutti i fan si augurano, a commentare il post ci hanno pensato i numerosi followers e anche alcuni vip: tra questi Belén Rodriguez che, stupita, ha scritto: “Vado fuori!!!“.