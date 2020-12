Karina Cascella litiga con Alessandra Gallocchio:”Una grande delusione”

Karina Cascella mette un punto all’amicizia con Alessandra Gallocchio. L’ex opionista di Uomini e Donne sarebbe stata fortemente delusa dal comportamento della Gallocchio nei confronti del suo ex Salvatore Angelucci.

Amicizia al capolinea tra Karina Cascella e la fidanzata del suo ex Alessandra Gallocchio. Tra le due influencer, si era instaurato un bellissimo rapporto. Alessandra è entrata nella vita della Cascella quando si è fidanzata con Salvatore Angelucci, ex di Karina e padre di sua figlia Ginevra. Molto spesso i rapporti con le nuove compagne degli ex mariti non sono per niente facili ma loro avevano sdoganato il luogo comune dichiarando di essere molto complici. Cene, vacanze insieme e dichiarazioni pubbliche di affetto hanno caratterizzato il loro rapporto per molti anni. Un’amicizia che aveva lasciato i follower incerti all’inizio creando un mare di polemiche. In molti si chiedevano se il rapporto di complicità fosse reale o solo a favore di social, ma nel tempo le due amiche avevano dimostrato la natura sincera e speciale del loro rapporto, durato per diversi anni e terminato a sorpresa pochissimi giorni fa.

C’è da dire che secondo indiscrezioni il fidanzamento tra Alessandra e Salvatore Angelucci sarebbe finito e non nel migliore dei modi. Nessuno dei due diretti interessati ha voluto commentare l’accaduto e non sono note le circostanze ma secondo i ben informati ci sarebbe stato un tradimento da parte dell’influncer 29enne ai danni del Dj. E sembrerebbe confermarlo indirettamente anche Karina Cascella che su Instagram ha voluto far sapere ai suoi follower che Alessandra non fa più parte delle loro vite e per tutti è stata un grande delusione. Parole dure che fanno pensare ad un comportamento scorretto della Gallocchio. Sembrerebbe quindi ufficiale la rottura tra Alessandra e Salvatore e di conseguenza l’addio anche a tutta la famiglia allargata. Le due influencer hanno addirittura smesso di seguirsi sui social a seguito della rottura tra la coppia e un commento di Karina sotto alcuni articoli non lascerebbe dubbi su di chi sia la colpa ”Il gesto è grave. Non scrivo a caso io. Mai. Ci vuole rispetto nella vita. Le storie possono finire dipende da come però.”

