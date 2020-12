Vediamo insieme che cosa è successo a Dayane Mello, ovvero un incidente bollente assolutamente non voluto dalla bella ragazza.

Lei è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Dayane Mello, che in queste ultime ore è stata al centro di un piccolo imprevisto.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo.

GF VIP: Dayane Mello l’accappatoio scivola e mostra qualcosa di troppo

Nella serata in diretta di venerdì, come sappiamo la bella Dayane Mello è stata l’inquilina più votata all’interno della casa e per questo motivo non era possibile votarla.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: SVALTO IL LORO RAPPORTO “SPECIALE” DOPO BALLANDO

In quella stessa puntata, i ragazzi dovevano comunicare la loro volontà di rimanere nella casa fino a Febbraio 2021 oppure di abbandonare il gioco.

In un primo momento, la bella Dayane ha dichiarato di lasciare il gioco, ma dopo una telefonata della mamma del padre di sua figlia la giovane modella ha deciso di rimanere e continuare fino alla fine.

Ma torniamo al piccolo incidente bollente che le è capitato venerdì, ovvero mentre si stava preparando, alla bella Dayane scivola parte del suo accappatoio e mostra parte del suo seno.

LEGGI ANCHE —-> ALBERTO MATANO LA CONFESSIONE SCIOCCANTE: “HO PERSO UN FIGLIO”

Ovviamente l’immagine non è certo sfuggita ai più attenti, ma in questo casa, la bella Adua arriva a salvare l’amica.

Ma qualche ora fa, succede nuovamente un piccolo incidente, e questa volta Dayane è insieme al chirurgo Giacomo Urtis.

I due ballavano sulle note della famosa canzone Taki Taki, e si stavano scatenando, Dayane si getta verso il chirurgo e, mentre cade si scopre e mostra nuovamente parte del suo décolleté.

I due scoppiamo a ridere insieme, e Giacomo l’aiuto a sistemarsi nuovamente, insomma un vero e proprio vulcano all’interno della casa.

E voi cosa ne pensate della bellissima Dayane Mello? Vi piace e siete contenti che sia rimasta e non abbia abbandonato il gioco?