Cecilia Capriotti mostra l’outfit prima della diretta, follower pazzi di lei

Cecilia Capriotti, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha postato una foto prima della diretta televisiva scatenando i follower di IG

L’attrice marchigiana ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Curve in primo piano e forte sensualità hanno fatto in modo che lo scatto potesse raggiungere livelli altissimi di gradimento. Tantissimi i like ed i commenti di complimenti per lei arrivati da un numero importante di follower che hanno mostrato ancora una volta l’interesse nei suoi confronti. Prima della diretta nel programma serale, il Live di Barbara D’Urso, tanti suoi fan hanno potuto apprezzare la sua classe e bellezza, ma anche una scollatura che non è passata inosservata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccolto una serie di complimenti anche da parte dei suoi fan che l’hanno sostenuta nella sua avventura nella casa.

Cecilia Capriotti è un personaggio molto seguito anche su Instagram. Bellissima attrice e personaggio pubblico, è da tempo molto apprezzata anche sui social. Già prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip le sue quotazioni anche sul web erano in forte aumento. Oggi può contare ben 478mila follower che la seguono con passione e grande amore, avendo scoperto anche la sua semplicità e simpatia. Tanti follower si sono scatenati alla visione di una scollatura abbondante, ma in generale di fronte ad un outfit da capogiro che ha mostrato ancora una volta la sua perfezione fisica e bellezza. Ma tanti fan hanno voluto confermare la sua crescita come personaggio pubblico, che avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo al programma di Alfonso Signorini. Attestazioni di affetto che comunque le hanno fatto piacere, con tantissimi follower che si sono detti pazzi di lei. Post che come sempre lasciamo commentare a voi.