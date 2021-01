Wanda Nara, la foto con la massaggiatrice fa infuriare i follower: “Ci vuole rispetto”

Wanda Nara ha postato una serie di foto su Instagram insieme alla sua massaggiatrice scatenando forti polemiche. Scopriamo perché

Quando si parla della bellezza argentina, moglie di Mauro Icardi, le polemiche non mancano mai, soprattutto sui social. Attivissima su Instagram, ha riportato nelle ultime settimane tante storie e post che hanno riguardato essenzialmente la sua vita familiare, con al centro dell’attenzione figli ed affetti, anche dalla sua Argentina. Si sa che invece i follower l’apprezzano maggiormente quando mette al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche, che lasciano senza parole. Tante le storie, ma anche le foto dei post, che hanno fatto il giro del web e che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori nelle ultime settimane. Ma anche in questo caso non sono mancate le critiche da parte del web, da chi in effetti non gradisce il suo mettere in mostra le sue curve bollenti. Ricordiamo anche la questione legale tra lei e la Littizzetto per via di un commento ad una sua foto senza veli su un cavallo. Insomma, quando c’è di mezzo lei, qualcosa sempre può accadere.

Wanda Nara ha scatenato le polemiche con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram insieme alla sua massaggiatrice. Molte volte lady Icardi ha fatto arrabbiare i follower per episodi che riguardano l’emergenza Coronavirus. Prima tra tutte la polemica con l’ex marito Maxi Lopez che l’ha accusata durante il primi lockdown di costringere a fare viaggi rischiosi i figli e la famiglia. Poi la positività di Icardi dopo le vacanze ad Ibiza. Tanti insomma gli episodi che le hanno procurato problemi di immagine. Su Instagram è restata sempre molto attiva, ricevendo, come tutti i personaggi pubblici, critiche ed elogi che fanno parte del gioco di chi si espone soprattutto sul web. Nell’ultima foto è stata criticata da qualche follower per un dettaglio che non è sfuggito: “Perché lei indossa la mascherina e tu no?”. Questa l’accusa che le è stata fatta, anche in modo più dettagliato e pesante: “Tu porta la mascherina perché sei la mia massaggiatrice e sei povera hai il virus. Io non la porto perché sono ricca e non ho il virus”. Parole di un follower, dure ed ironiche allo stesso tempo, che hanno scatenato un dibattito forte nel post che abbiamo condiviso sotto. Cosa ne pensate di questa ennesima polemica che la riguarda?