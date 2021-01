Claudia Andreatti, annuncio a sorpresa: “Incinta di 9 mesi”, nessuno lo sapeva

L’ex Miss Italia Claudia Andreatti ha sorpreso tutti con il suo annuncio su Instagram: è incinta di 9 mesi e nessuno prima lo sapeva. La dolce dedica sui social accompagna la foto del pancione, ecco le sue parole.

Claudia Andreatti è incinta: l’annuncio ha lasciato tutti i followers senza parole, soprattutto perché prima d’ora la conduttrice ed ex Miss Italia non ne aveva mai parlato. La Andreatti ha voluto mantenere il segreto fino all’ultimo, svelando la gravidanza solo al nono mese di gestazione con una bellissima foto su Instagram del pancione accompagnata da una dolce dedica. Ecco che cosa ha scritto nel post.

In controtendenza rispetto alla maggior parte delle vip e blogger, che sui social monitorano insieme ai followers la gravidanza e che tengono aggiornati i fan su ogni minima cosa che riguarda i futuri nascituri, Claudia Andreatti ha scelto invece di non rivelare la lieta notizia fino all’ultimo. Nessuna traccia di un pancione nemmeno nelle fotografie sui social: su Instagram l’ultima foto condivisa prima di quella ufficiale dell’annuncio risale a ben 23 settimane fa, quando la gravidanza era già iniziata ma era ancora troppo presto per scorgere un pancino.

Un annuncio a sorpresa quindi quello dell’ex Miss Italia, vincitrice dell’edizione del 2006 del famoso concorso di bellezza, che ha lasciato tutti senza parole.

La sua gravidanza dura ormai da nove mesi e fino ad ora la bella Claudia era riuscita a mantenerla segreta, grazie alla riservatezza che la contraddistingue.

La decisione di darne l’annuncio ufficiale quindi è arrivata solo nelle ultime ore, quando la conduttrice ha scelto di informare i fan sul suo stato con un dolce post Instagram nel quale il suo pancione è invece ben visibile. Il suo è stato così un modo per potersi vivere la dolce attesa in totale relax restando così per un po’ di tempo lontano dai riflettori.

La dedica su Instagram

“Quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza“, ha esordito la Andreatti in didascalia alla bella foto con il pancione. Un’esperienza decisamente positiva per la ex miss che ha definito questi mesi di gestazione come uno “stato di grazia assoluta, un’avventura straordinaria, indescrivibile“.

Molto importanti per lei sono stati i valori essenziali della riservatezza, della passione, dell’amore e del rispetto per la vita che dentro di lei stava crescendo: proprio per questo Claudia si è voluta vivere questo periodo in totale tranquillità.

La conduttrice poi ha parlato del momento in cui avverrà la nascita del figlio con delle parole molto dolci, rivolte direttamente alla nuova vita in arrivo: “Questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!“.

Molto contento è anche il “miglior dad-to-be” Andrea Tognola, compagno della Andreatti con il quale la donna convive da 5 anni in Svizzera, taggato nella foto dell’annuncio.

Leggi anche -> GF Vip Dayane Mello, parole che scandalizzano il web: nuova polemica

Leggi anche -> Amici 20 Arisa vuole abbandonare il programma: il motivo

Sarà maschio o femmina? Riguardo al sesso del nascituro Claudia è stata molto misteriosa, anche se diversi sono i rumors che preannunciano un maschio. “Tra un po’ faceva lui l’annuncio ufficiale“, ha scritto scherzando in risposta ad un commento la 33enne, e questo ha catturato l’attenzione di molti, rinforzando le ipotesi di un maschietto in arrivo. Come è ormai evidente, però, la Andreatti è molto riservata, quindi non resta che aspettare la sua nascita per avere le idee chiare.