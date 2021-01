Mara Venier da conduttrice ad attrice: sarà lei la ‘musa’ di un noto regista

Mara Venier protagonista su un set cinematografico: sarà lei la protagonista del prossimo film di un noto regista. Scopriamo tutti i dettagli

Una notizia che ha lasciato interdetti tutti i suoi fan, che da tempo si interrogano sul futuro della loro conduttrice preferita. Lascia o non lascia Domenica In? Questa domanda ad oggi non ha avuto ancora nessuna risposta certa, ma adesso l’attenzione principale si è spostata altrove. Infatti la bella veneziana sta per tornare su un set cinematografico a distanza di anni. Con una nuova esperienza che già fa sognare i suoi ammiratori che non vedono l’ora di poter vedere la ‘zia’ nelle vesti di musa ispiratrice di un noto regista di caratura internazionale. Per lei non è stato un 2020 facile, con l’emergenza Coronavirus che le ha creato non poche apprensioni, senza contare qualche acciacco fisico che per fortuna ha superato alla grande. Ma scopriamo quale ruolo avrà nel prossimo film del noto regista che l’ha voluta a tutti i costi nel suo prossimo lavoro cinematografico.

Mara Venier resta una donna molto attraente e seguitissima sia in televisione che sul web. Nonostante i suoi 70 anni, appare ogni domenica in tutto il suo fascino, con la freschezza fisica che non l’ha mai abbandonata. Qualche scollatura da capogiro, ma tantissima sensualità la fanno apparire come uno dei personaggi più chiacchierati della televisione. Adesso è arrivata l’ufficialità confermata dal settimanale Oggi: la veneziana sarà protagonista nel prossimo film del regista turco Ferzan Ozpetek. Tra i due c’è un legame di amicizia che è duraturo negli anni, e anche per questo motivo si è arrivati a questa decisione. Ovviamente ancora non ci sono dettagli sul film e sull’inizio delle riprese, ma la sola notizia del ritorno della Venier su un set cinematografico ha esaltato i suoi fan che hanno appreso con grande gioia questa notizia che premia il lavoro di una grande professionista che ha sempre portato avanti il suo lavoro con esperienza e capacità.