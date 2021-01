Avanti un Altro, al via la stagione: ma quante polemiche per Paolo Bonolis

Avanti un altro, si procede verso il ritorno in tv: ma sui social ci sono state forti polemiche contro Paolo Bonolis. Scopriamo perché

Il famoso e fortunato programma di Paolo Bonolis si prepara al ritorno in televisione che avverrà tra poco più di un mese. La data di inizio della nuova stagione è prevista per l’8 marzo, con le registrazioni che stanno andando avanti senza sosta, anche come raccontano le dirette interessate. Parliamo in particolar modo di tre volti noti del programma che anche nella prossima edizione promettono spettacolo a suon di bellezza e curve bollenti. Si tratta di Sara Croce e Claudia Ruggeri. Tutte e due non perdono occasione per mostrare ouftit da urlo ai follower di Instagram che le seguono con grande passione. La Bonas Sara Croce più di tutte ha scatenato la passione dei suoi ammiratori, che non vedono l’ora di poterla riammirare anche in televisione con la sua estrema bellezza che fa innamorare.

Anche Claudia Ruggeri non ha smesso mai di esaltare i suoi fan sul web a suon di post bollenti che hanno esaltato la sua figura. Bellissima e con un fisico perfetto ma anche curve bollenti, la Miss spesso ha postato foto e video che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. Scatenando le fantasie dei follower che non hanno potuto non apprezzare le sue doti. Insomma, parliamo di due bellezze che continuano a scatenare i follower di Instagram, in attesa che si possano far notare anche in televisione.

Ma scopriamo per quale motivo sono piombate critiche nei confronti di Paolo Bonolis e della sua trasmissione. Tutto è scattato per un video che ha pubblicato su Instagram Sonia Bruganelli, moglie del conduttore romano. In studio Bonolis si trova insieme al altre persone, ma senza mascherina, scatenando l’ira di tanti follower in un momento delicato per il paese con i contagi in questa terza fase che non smettono di crescere. Un video che abbiamo postato sotto lasciando come sempre a voi i commenti.