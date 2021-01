Claudia Ruggeri, il risveglio domenicale è bollente: “Tutto in vista!” – FOTO

Claudia Ruggeri, professoressa di Avanti un altro, stupisce tutti con uno scatto bollente e auguri a tutti buona domenica

La professoressa di Avanti un altro, nell’attesa di tornare in onda su Canale 5, continua ad aggiornare i suoi fan. Claudia Ruggeri è molto attiva sui social e non perde occasione per postare scatti e video della sua giornata. Sempre sensuale e mai volgare, la bellissima cognata di Paolo Bonolis sa sempre come farsi notare. E proprio poche ore fa il suo buongiorno ha accesso la fantasia dei fan che nel giro di poche ore l’hanno sommersa di messaggi e like.

Claudia Ruggeri: il buongiorno è da urlo

Claudia Ruggeri continua a conquistare tutti suoi social, con i suoi scatti seducenti e sensuali. Anche in questa domenica uggiosa, la bellissima modella partenopea è riuscita a riscaldare gli animi dei suoi fan, mostrandosi in tutta la sua bellezza.

La professoressa di Avanti un altro! in questo scatto bianco e nero, si mostra più raggiante che mai. Con addosso un body a fiori con trasparenze da urlo, Claudia ha mandato in delirio il pubblico maschile. Accanto all’immagine una breve didascalia: “Risveglio domenicale”

Ovviamente, tantissimi i commenti e i like di apprezzamento che nel giro di pochi istanti hanno riempito il proprio account. Nella foto, però, l’occhio cade precisamente sul suo decolletè e anche sulle gambe, toniche e perfette.

Chi è la professoressa di Avanti un altro

Dopo ormai la lunga pausa con Avanti un altro, dovuta al Covid 19, il successo di Claudia Ruggeri è continuato usi social. Infatti, il proprio account Instagram dallo scorso anno è cresciuto a dismisura e oggi conta più di un milione di follower.

Un successo dovuto non solo alla sua meravigliosa bellezza ma anche alla propria professionalità. La modella napoletana da anni ormai, è nel cast del noto game show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

In pochi, infatti, sanno che la ballerina ha dedicato molto del suo tempo allo spettacolo. E’ nata nel 1983 e il suo esordio in tv risale ad un film con Carlo Verdone nei primi 2000 per poi approdare a Domenica In.