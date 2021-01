Vediamo insieme il nome dell’inviato dall’Honduras, per quanto riguarda il programma L’Isola dei famosi, e non ci crederete mai.

Il reality è super atteso, e nei giorni, si rincorrono numerosi voci, sia su chi saranno i naufraghi che per gli opinionisti, stiamo parlando dell’Isola dei Famosi.

Ma vediamo un’altra figura che era davvero in bilico, ovvero quella dell’inviato, scopriamo insieme di chi si tratta.

Isola dei famosi 2021: svelato il nome del l’inviato in Honduras

I preparativi, per quanto riguarda il reality super atteso, ovvero L’Isola dei famosi, non sono ancora giunti al termine.

Il programma dovrebbe iniziare l’8 di marzo, ma sembra che le cose ancora da mettere apposto siano ancora tante, come l’inviato che seguirà il programma dall’Honduras.

Si era vociferato di Alvin, che ha recentemente annunciato, tramite il suo profilo social di Instagram, che non sarà presente.

Avevano ipotizzato anche la possibile partecipazione di Aurora Ramazzotti, che non ha ancora smentito la voce, quindi potrebbe ancora essere in lizza.

Ma stando ai rumors che ha lanciato il programma condotto da Adriana Volpe, ovvero Ogni mattina, sembra che Ilary, stia facendo una grande corte ad un collega molto amato.

Stiamo parlando, infatti di Teo Mammucari, che Ilary conosce molto bene, anche perché sono stati insieme nel programma Le Iene.

Sia che per Aurora, che per Teo, sarebbe la prima esperienza come inviato di un reality come l’Isola dei famosi.

Per quanto riguarda Teo, si era vociferato anche di una sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, ovvero il cantante mascherato, ma questa volta in veste di giudice, ma così non sembra compatibile con questo nuovo impegno.

Quindi, non ci resta che attendere e vedere che cosa verrà confermato e comunicato direttamente dal parte della produzione del programma L’Isola dei famosi.

E voi, quale inviato preferireste tra Aurora Ramazzotti e Teo Mammuccari, direttamente dall’Honduras?