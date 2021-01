Amadeus rivela il nome del suo sostituto nel caso in cui non riuscisse a presentare Sanremo 2021 a causa del Covid 19

E’ ornai quasi tutto pronto per il grande Festival di Sanremo. Questa 71ima edizione, sarà molto diversa dalle altre, ma ci sarà: ha fatto sapere Amadeus. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono state numerose polemiche sia per la presenza del pubblico, che per un eventuale slittamento dell’evento. Il Direttore artistico ha confermato con certezza che tutto si svolgerà secondo le norme anti covid e prendendo le giuste precauzioni. Nella sua ultima ospitata a Che tempo che Fa, Amadeus ha fatto sapere anche chi potrebbe sostituirlo nel caso in cui si ammalasse all’improvviso.

Ecco chi sostituirà Amadeus nel caso fosse positivo al Covid-19

A Che tempo che fa, Fiorello ha annunciato a Fabio Fazio che sarà lui a prendere le redini dello spettacolo se Amadeus dovesse beccarsi il Covid- 19. L’artista ha annunciato con ironia che questo 2021 sarà l’anno della fine della sua carriera. “Un giorno mi chiama e mi dice che il pubblico lo mettiamo su una nave, poi in una serra… E poi mi dice che se dovessi ammalarsi dovrei condurlo io Sanremo! È pazzo!”.

Amadeus, invece, sembra molto positivo. Il conduttore ha ammesso che anche in questa edizione deve esserci lo stesso spirito di quello del 2020. Anche se sarà più difficile, il Direttore artistico vuole solo regalare momenti di serenità, buona musica e spensieratezza. Ovviamente, si parlerà anche di tematiche molto importanti e si sta pensando alla campagna vaccinale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2021: i possibili super ospiti

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid 19, gli ospiti di questo Sanremo 2021 saranno tutti italiani. Nelle ultime ore stanno circolando sul web svariati nomi e tra questi troviamo quelli di grandi cantanti: Giuliano Sangiorgi, Elisa, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia. Se la Vanoni venisse confermata per lei sarebbe il quarto Sanremo consecutivo.

Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, invece, nel 2018 hanno partecipato come ospiti. Elisa nel 2019 fu guest star, dopo la grande vittoria con Luce nel 2001. Fiorella Mannoia, invece, lo scorso anno si è presentata sul palco per presentare Uno, nessuna centomila: un concerto contro la violenza sulle donne (rimandato per il covid).