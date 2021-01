Elisabetta Gregoraci, la scollatura è illegale: “Si vede tutto”

Elisabetta Gregoraci a poche ore dalla diretta del GFVip ha pubblicato uno scatto da urlo sul suo account Inastagram mettendo in mostra la sua scollatura

La show girl calabrese, nonostante non sia più una concorrente del GFVip da un mese circa, rimane comunque una delle protagoniste più apprezzate di questa edizione. Elisabetta Gregoraci sa sempre come far parlare di se e poche ore prima della diretta è riuscita ad infiammare gli animi dei suoi seguaci.

Elisabetta Gregoraci mai così sexy al GFVip

Anche ieri sera, l’ex gieffina ha attirato l’attenzione su di lei, mostrandosi in puntata con un abito mozzafiato. Un vestitino sexy, aderente e luccicoso, proprio come la sua persona. Ancora una volta, Elisabetta Gregoraci si è superata confermandosi la più sensuale in assoluto.

Un abitino nero e di pelle lucido, con una scollatura a cuore. Prima della diretta, la show girl ha postato sul suo account Instagram un piccolo video dove ha anticipato a tutti il suo outfit. Beh che dire… Una vera e propria bomba”.

Ovviamente, non sono mancati nemmeno i messaggi e gli apprezzamenti da parte di fan che nel giro di pochi istanti l’hanno riempita di complimenti. Come sempre, Elisabetta ha ottenuto tanti consensi e in molti hanno sottolineato quanto riesce ad essere sensuale senza mai scendere nella volgarità…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci, come già detto in precedente resta una delle concorrenti più chiacchierate e preferite di questa edizione del GFVip. La modella calabrese, prima con il presunto flirt con Pierpaolo Petrelli, poi con i suoi abiti costosissimi e i suoi gioielli di lusso, ad ogni puntata è riuscita ad essere la protagonista. Nonostante non sia più nel reality, si continua comunque a parlare di lei e della sua vita privata.

Nel corso di questi mesi, le sono stati attribuite varie relazioni segrete e anche tradimenti nei confronti di Flavio Briatore. Ovviamente la diretta interessata ha sempre smentito e a difenderla ci ha pensato proprio il suo ex marito. Da poco tornata in Italia da un viaggio di lavoro con l’imprenditore, Elisabetta ha dovuto affrontare altre critiche ma come sempre è riuscita a farsi scivolare tutto da sola con eleganza e determinazione.