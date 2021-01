Sabrina Salerno, la denuncia alla polizia: “Adesso basta, siamo andati oltre”

Sabrina Salerno al centro di una spiacevole vicenda che l’ha colpita e che l’ha costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine. I dettagli

La cantante ligure è finita al centro di una spiacevole vicenda che l’ha vista coinvolta, nella parte di vittima insieme al figlio minorenne, in un attacco personale che l’ha costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. Personaggio pubblico di primissimo piano, da alcuni mesi è diventata una vera e propria star del web e dei social. Tanto da essere seguita tra Instagram e Facebook da migliaia di persone che impazziscono per lei e le sue qualità fisiche. Quando però si è al centro dell’attenzione generale è facile cadere in spiacevoli situazioni, che rimangono all’ordine del giorno. E’ stata la diretta interessata a voler spiegare tutto, raccontando sia sul suo profilo Instagram che su quello Facebook quanto è accaduto. Con quel furto di identità che resta un episodio grave nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno nel mirino degli hacker: il suo profilo è stato clonato da esperti del web che hanno contribuito a diffondere delle sue immagini attraverso un nuovo social che non è ancora molto diffuso nel nostro paese. Si tratta di VK, ed è stata proprio lei a darne notizia con un post su Instragram e Facebook: “Sono abituata ai soliti furti di identità, sono abituata alla cattiveria, all’ignoranza e alla stupidità. Ma qui siamo andati ben oltre”. Con queste parole la cantante, icona sexy degli anni 90′, ha raccontato ai suoi follower quanto accaduto a lei ed al figlio minorenne. Andando poi nello specifico del reato commesso dagli hacker: “Furto d’identità, utilizzo di immagine di minore accompagnato da un testo che si commenta da solo. Accade su un social di nome VK. Adesso basta”. La vicenda della cantante ha fatto il giro del web, ma anche delle televisioni che hanno riportato la sua vicenda che lancia un serio allarme per tutti i possessori di profili sui social. Sotto il post che ha pubblicato la cantante.