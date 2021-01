Cristiano Ronaldo, il rumor: “Il nuovo amante è un modello italiano”

Cristiano Ronaldo torna al centro del gossip per una presunta nuova relazione con un modello italiano. Ecco le indiscrezioni riportate dal giornalista Roberto Alessi.

Cristiano Ronaldo è da sempre al centro del gossip. Questa volta però la notizia non riguarda la sua compagna da sei anni, Georgina Rodriguez ma un presunto amante del campione bianconero. Secondo il settimanale Libero, Ronaldo avrebbe una relazione extraconiugale con un modello italiano. Non è la prima volta che il portoghese viene affiancato ad un amante di sesso maschile. Qualche tempo fa infatti il magazine inglese The Sun aveva lanciato lo scoop di una relazione tra il calciatore e il pugile olandese di origini marocchine Badr Hari. La storia d’amore non è mai stata confermata e non ci sono neanche foto rubate della coppia, ma secondo il tabloid i due avrebbero avuto una lunga relazione. Ora il giornalista di gossip Roberto Alessi, tramite le pagine di Libero, lancia una nuova indiscrezione affermando che il nuovo amante di Ronaldo sia proprio un modello italiano residente a Torino, città nella quale gioca. Secondo l’indiscrezione Cristiano Ronaldo raggiungerebbe l’amante in un appartamento nel centro della città piemontese. Rimangono forti dubbi però sulla veridicità dell’informazione. Da anni circolano voci sulla sessualità del calciatore ma fino ad oggi non è stata presentata nessuna prova sulla sua presunta omosessualità. Alessi ci tiene a specificare che nonostante abbia deciso di riportare il pettegolezzo è molto improbabile che se fosse vero, non ci siano prove fotografiche, visto che il bianconero è perennemente seguito dai fotografi.

Inoltre la relazione tra lui e la compagnia Georgina sembra procedere a gonfie vele. La coppia convive a Torino e ha avuto una figlia nel 2017.

Ronaldo ha altri tre figli, il primo nato nel 2010 è stato legalmente affidato al padre con un contratto nel quale la madre naturale rinuncia ad ogni diritto e soprattutto non può svelare la sua identità. Inoltre nel 2017 il calciatore ha dato il benvenuto ai gemelli Eva e Mateo nati tramite misteriose madri surrogate.