Rita Rusic ha catturato l’attenzione dei fan con una foto che ha messo in risalto la sua perfezione fisica. Post che ha fatto il giro del web

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori continua a mantenere la sua forte popolarità anche sul web. In particolar modo su Instagram, dove cattura con molta facilità l’attenzione generale grazie a scatti e video che mettono in evidenza la sua sensualità che non passa inosservata. Qualche settimana fa l’ex modella croata è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione si è raccontata a cuore aperto, descrivendo anche gli anni difficili per lei al fianco dell’imprenditore cinematografico toscano. Nella chiacchierata con la Toffanin tanti i temi toccati, dalla separazione da Cecchi Gori al rapporto con i figli e la non simpatia, per ovvi motivi, con Valeria Marini. Che ha incontrato anche nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Rita Rusic ha esaltato i suoi follower con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram e che l’ha vista in grandissima forma. Bellezza e sensualità fuori dalla norma, ha fatto impazzire tutti i fan per le sue doti fisiche che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Non è la prima volta che accade che l’ex concorrente del GF Vip riesce a far parlare di se grazie a dei post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione, e che regalano forti emozioni ai suoi sostenitori soprattutto sul web. Nel programma di Alfonso Signorini è stata a tratti esaltante, anche se nella casa non è riuscita a legare con tantissimi coinquilini. Lo scontro con Valeria Marini rimane uno dei momenti maggiormente attesi dal pubblico, con il suo forte carattere e la personalità che sono sempre piaciuti. Nello scatto su Instagram che abbiamo pubblicato sotto ha ricevuto tantissimi complimenti dai follower che hanno avuto solo elogi per “una donna di gran classe”.