Vediamo insieme la voce che si fa sempre più insistente per quanto riguarda la partecipazione come concorrente al reality di Diletta Leotta.

Lei è una donna bellissima e molto apprezzata sia dal pubblico femminile che maschile, stiamo parlando di Diletta Leotta.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo, e a quale reality parteciperà la presentatrice sportiva.

Diletta Leotta scoop: è la concorrente dell’atteso reality in arrivo!

Una bellissima e bravissima donna, che molto spesso è al centro del gossip nazionale per vie delle sue storie d’amore.

Al momento sembra stia frequentando il bellissimo Can Yaman, anche se la notizia ancora non è stata confermata da nessuna delle due parti interessate.

Ma proprio in queste ore, è uscita una nuova notizia, davvero molto interessante, ed è stata data dalle pagine di Giornalettisimo.

Diletta, al momento non è molto presente, ed attiva come al solito sul suo profilo social di Instagram, e questo sembrerebbe confermare questa voce.

Il noto reality al quale prenderà parte Diletta sarà quello di Amazon Prime, ovvero Celebrity Hunted.

La scorsa stagione, alcuni nomi che sono stati protagonisti sono stati, Francesco Totti, Fedez, e Costantino delle Gherardesca.

Lo scopo del reality prevede che per due settimane, il vip in questione, sfugga ad una squadra che cerca di “catturarli” in tutti i modi.

Sembra che in questa nuova stagione, la seconda, oltre a Diletta leotta, ci saranno Elodie, Achille Lauro, e Vanessa Incontrada.

Quindi a breve potremmo, forse vedere la bellissima e super seguita Diletta Leotta impegnata in questo nuovo e particolare progetto televisivo.

E voi avete seguito la precedente edizione del programma Celebrity Hunted in onda su Amazon Prime? Cosa ne pensate della partecipazione di Diletta Leotta?