Vediamo insieme che cosa sta per succedere nella soap opera Il Paradiso delle Signore, che destabilizzerà tutti.

La soap opera di maggior successo è quella che va in onda sulla Rai, ormai da qualche anno, stiamo parlando del Il paradiso delle Signore.

Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato direttamente i suoi attori, che ha lasciato tutti senza parole.

Il paradiso delle Signore: arriva la notizia “destabilizzante”

Il programma è molto amato e seguito, stiamo parlando de Il Paradiso delle signore, e due dei suoi attori, sono stati recentemente ospiti del programma Oggi è un altro giorno.

Stiamo parlando di Enrica Pintore e Giorgio Lupano, ovvero gli attori che danno vita ai personaggi di Clelia e Luciano.

Come stiamo vedendo, piano piano, nelle varie puntate, i due sono felicemente innamorati, ma non sono sposati, e da poco hanno scoperto di aspettare anche un figlio.

Durante l’intervista hanno parlato proprio di quanto succede nella soap, e del fatto che si svolge agli inizi degli anni 60.

In quel momento, ovviamente non era pensabile vivere con la propria amante, e la notizia della gravidanza è assolutamente “destabilizzante”

Il personaggio di Clelia, è una donna razionale, forte e coraggiosa anche nelle decisione che prende, ha dichiarato Enrica.

Ma in questa storia c’è anche la moglie di Luciano, con la quale non vive più sotto lo stesso tetto, ma non vuole che la voce si sappia in giro.

E secondo voi che cosa ci aspettano le prossime puntate della soap opera “Il paradiso delle signore?” Vi piace la storia che si è creata tra Clelia e Luciano?