Ieri sera nella puntata in prima serata del Gf Vip, moltissime emozioni per Pierpaolo Pretelli, l’ex velino ha incontrato la madre e il fratello e ha ricevuto una sorpresa dai famigliari, una foto con tutti i suoi cari, ma tutti si domandano “chi è la persona tagliata fuori?” ecco le ipotesi, scopriamole

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi scena, è stata nominata la prima finalista cioè Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno finalmente ricevuto la benedizione dai famigliari dell’ex velino per proseguire nella loro relazione. Dopo l’ultimo incontro tra Pierpaolo e suo fratello Giulio, nessuno si aspettava una decisione del genere, ma a sorpresa del pubblico sia la madre che il fratello si sono dimostrati molto gentili nei confronti della Salemi, nonostante la loro preferenza per l’ex amica speciale di Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci.

Come dicevamo Giulio Pretelli e sua madre Margherita hanno fatto una sorpresa all’ex velino, inizialmente suo fratello si è incontrato con Giulia e hanno chiarito l’astio che si era creato in precedenza per alcune interviste rilasciate dalla famiglia di Pretelli contro la coppia e in particolare contro la Salemi. Giulio ha provato a spiegare che la sua preferenza verso la Gregoraci era per una questione televisiva, la Salemi ha affrontato la questione a testa alta perdonando tutte le frecciatine ricevute e spera che una volta usciti dalla casa del Gf vip potranno finalmente conoscersi come si deve.

Dopo qualche minuto Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un’altra sorpresa, sua madre Margherita è venuto a trovarlo e gli ha portato anche un regalo, cioè una foto che rappresenta tutta la sua famiglia, il fratello, il padre, la madre e Pierpaolo con in braccio suo figlio Leonardo, ovviamente gli utenti sul web non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio, in pratica nella foto si vede una donna tagliata con in mano un bicchiere, tutti i telespettatori hanno iniziato a domandarsi chi potesse essere quella persona, svelata l’ipotesi più plausibile.

Leggi anche->Amici 20 Arisa vuole abbandonare il programma: il motivo

Pierpaolo Pretelli e la misteriosa foto: chi è persona tagliata?

Nella foto di famiglia hanno tagliato la ex di Pierpaolo lasciando solo il braccio 😂😂😂😂 #gfvip pic.twitter.com/MFGEvUNLbY — Amo i tre puntini … (@RE_dicuori) January 25, 2021

Pierpaolo vedendo il regalo impacchettato ha subito pensato potesse essere da parte del figlio, ed aprendolo ha scoperto che si trattava di una foto da parte dei suoi cari, cioè una foto in cui vengono ritratti lui insieme alla sua famiglia: il papà Bruno, la mamma Margherita, il fratello Giulio e il piccolo Leo, ma come abbiamo detto nella foto spunta un misterioso braccio femminile, l’immagine è completamente tagliata a metà e ovviamente il pubblico notando questo dettaglio ha iniziato ha ipotizzare di chi potesse essere. L’indagine è partita immediatamente e qualcuno ha pensato che la persona potesse essere l‘ex di Pier, Ariadna Romero, altri invece hanno pensato che potesse essere un’altra persona stretta alla famiglia che hanno deciso di eliminare.

Leggi anche->GF VIP: Tommaso non ci stà a quello che che gli viene comunicato

Per il momento nulla di certo, non ci resta che aspettare le dichiarazioni dei famigliari di Pretelli e anche di Ariadna, per capire chi si possa nascondere dietro quel braccio.