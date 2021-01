A Live non è la D’Urso nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti, il famoso parrucchiere ha accusato la showgirl di non aver pagato 600€ di extension per capelli nel suo salone di bellezza, ecco cosa è successo

Federico Fashion Style ospite a Live Non è la D’Urso insieme ad Antonella Mosetti, se ne sono dette di tutti i colori, i due sembrerebbero avere una questione in sospeso e la motivazione sarebbe legata a un pagamento non effettuato all’hair stylist da parte della Mosetti che si aggira introno ai 600€, il famoso parrucchiere ha accusato la showgirl di non aver pagato le extension fatte nel suo salone.

Federico Fashion Style ha confessato che alla showgirl non funzionava la carta di credito nel momento del pagamento e per questo motivo non avrebbe saldato il suo debito in quel momento, non è la prima volta che nel salotto di Barbara D’Urso viene affrontato questo argomento, infatti la Mosetti dopo l’ultimo attacco del famoso parrucchiere ha deciso di tagliare ogni legame con lui bloccandolo anche su tutti i social, ecco cosa è successo.

Leggi anche->Michele Bravi, la triste confessione “dopo l’incidente stavo malissimo”

Duro scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti “vengo da te, faccio tutto e ti pago il doppio”

Un personaggio che divide e fa discutere: prezzi alti da Federico Fashion Style? Lui si difende, ma le cinque cattivissime sfere sono divise… #noneladurso pic.twitter.com/IArXvsHnqq — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 24, 2021

Ancora una volta Federico Fashion Style torna a parlare del furto subito da Antonella Mosetti, secondo il famoso parrucchieri la subrette non avrebbe pagato il trattamento ai capelli effettuato nel suo salone, la cifra si aggira intorno ai 600€ e si tratta di extension per capelli, la Mosetti si è più volte difesa dicendo di aver già saldato da tempo quel debito ma l’hair stylist continua a confermare di non aver ricevuto nessun pagamento dall’ex gieffina. Ieri sera a Live non è la D’Urso Antonella si è potuta nuovamente difendere dicendo “Non mi piace il messaggio che passa, io lavoro da quando sono piccola, sono una mamma, non mi piace che passi il contrario“ ed ha aggiunto a proposito del pagamento “Io ti ho fatto un assegno che hai incassato, dopo due secondi invece la carta non è passata, non so cosa sia successo, ti ho introdotto io in questo mondo tanti anni fa, magari la riconoscenza. Solo questo” quindi la showgirl non si aspettava di certo un’accusa del genere dopo aver fatto emerge lei il parrucchiere nel mondo dello spettacolo, per la Mosetti questa è stata una pugnalata al cuore.

Di certo Federico non si è trattenuto dal dire quello che pensava infatti ha replicato immediatamente “tu venivi da anni da me, la riconoscenza fino a un certo punto, la mia riconoscenza non è che deve essere a vita” il parrucchiere ha anche voluto ribadire come sono andate le cose nel momento del pagamento e ha detto “è vero che ho incassato un assegno ma l’altra parte che mi dovevi, perché la carta non passava, non me l’hai data, perché dovrei dire che non mi hai dato 600 euro? Mi hai bloccato addirittura al telefono. A me dispiace, perché le voglio bene“.

Leggi anche->GFvip Tommaso e Stefania abbandoneranno il programma questa sera: Cosa succede

I due hanno continuato ad accusarsi a vicenda senza trovare un punto d’incontro e per questo motivo è voluta intervenire Barbara D’Urso chiedendo ai due ospiti di voltare pagine e di risolvere la questione, vedremo se i due decideranno di posare lascia di guerra e se ritorneranno amici come prima.