Uomini e donne oggi, 26 Gennaio: Gemma torna alla carica

Gemma Galgani nella puntata di oggi di Uomini e donne 26 gennaio affronta ancora una volta il cavaliere Maurizio Guerci

Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuovissima puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche oggi la protagonista indiscussa della registrazione sarà Gemma Galgani. La dama del trono over, tornerà all’attacco con Maurizio dopo che quest’ultimo di recente ha ammesso di voler chiudere con lei. Da parte del cavaliere non c’è nessun sentimento e lo ha ribadito più volte. Diversamente, invece, è l’atteggiamento della Galgani che pare (come è successo con Manetti) è davvero innamorata!

Gemma Galgani rivela che Maurizio l’ha ricercata

Le anticipazioni, riportate da Il vicolo delle news, annunciano grandi novità nella puntata del 26 gennaio. Oggi a Uomini e donne ne vedremo delle belle e come sempre al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver preso l’ennesimo due di picche da parte di Maurizio tornerà alla carica, svelando nuovi dettagli sulla loro breve e intensa relazione.

Gemma farà sapere che Maurizio nei giorni precedenti l’ha cercata notando nei suoi occhi un certo interessamento. Maria De Filippi, allora chiederà spiegazioni al cavaliere cercando di capire cosa realmente sta accadendo tra i due. Guerci spiegherà che con la Galgani ha comunque provato un interesse e un forte affetto ma ad oggi non ha nessuna intenzione di tornare indietro e frequentarla.

Uomini e donne oggi: la dama torinese pronta a nuove conoscenze

Il botta e risposta tra Maurizio e Gemma Galgani continuerà per molto e nella discussione prenderà la parola anche Tina Cipollari. L’opinionista non perderà l’occasione per ribadire alla sua “nemica” quanto è ridicola per i suoi atteggiamenti. La dama, invece, la incolperà di essere lei la rovina dei suoi “fallimenti” in amore, perchè condiziona i suoi corteggiatori.

Intanto, le anticipazioni di oggi di Uomini e donne, fanno sapere anche che per Gemma nulla è perduto. La torinese deciderà di voltare pagina e di conoscere un nuovo cavaliere di nome Maurizio. Durante la settimana, però, ha scambiato anche qualche telefonata e messaggio con un altro uomo molto più giovane di lei, Gianluca.