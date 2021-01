Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: cena romantica e…! (FOTO)

Can Yaman è tornato in Italia: a confermare la presenza dell’attore nel nostro Paese il settimanale Chi che lo ha beccato insieme alla Leotta

Sembra proprio che tra Can Yaman e Diletta Leotta ci sia del tenero. L’attore turco, per motivi lavorativi è ritornato nel nostro paese. Ma a quanto pare, tra i suoi impegni non c’è solo il lavoro ma anche la presenza della show girl. Nelle scorse settimane, il modello era stato già sorpreso nello stesso albergo della Leotta e tra i due sembravano esserci sguardi particolari. A confermare l’intesa nuove clamorose foto pubblicate dal settimanale Chi.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è amore?

A distanza di giorni si riaccendono i riflettori sulla presunta coppia più chiacchierata del momento. Stiamo parlando di Can Yaman, attore protagonista di Daydreamer e Diletta Leotta. Dell’ipotetica fiamma, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana e il ritorno di Can in Italia pare confermi i rumors.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato in esclusiva, nel numero in edicola da domani 27 gennaio, le immagini di un nuovo incontro segreto tra la coppia. I due si sono incontrati a Roma e condividono lo stesso albergo.

Dopo una cena romantica verso mezzanotte, Can e Diletta si sarebbero rifugiati in camera, lontani da occhi indiscreti. Nonostante, nessuno li abbia ancora beccati a darsi un bacio, l’attore continua a non dare spiegazione e con un semplice “Sono fatti miei”, ha voluto zittire il gossip.

Fan impazziti per la presunta love story

La presunta storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta a distanza di settimane continua a tenere banco. L‘attore turco è senza dubbio il personaggio più ricercato e amato del momento e lo stesso si può dire della splendida show girl. Se i due davvero stessero insieme, possiamo dire che formerebbero una bella coppia: davvero invidiabile!.

Intanto, possiamo dire che sia la Leotta che Yaman come ha notato più di qualcuno, pare si lanciano messaggi d’amore sui social. Di recente, il modello ha ripostato una frase pubblicata da Diletta pensando alla città Capitolina. Ma non solo quello, ai più attenti non è sfuggito nemmeno la condivisione della stessa canzone: “Una notte a Napoli”.