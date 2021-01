Maria Teresa Ruta contro la Parietti “Alain Delon ha preferito me”, nella notte la crisi

Maria Teresa Ruta ha lanciato un gossip inaspettato “Alain Delon quella sera ha preferito me e non la Parietti” Alba dopo qualche minuto dalla confessione ha prontamente risposto alle accuse con un video spiazzante, ma nella notte la conduttrice è andata in crisi, vediamo cosa è successo

Gf Vip, puntata ricca di colpi di scena quella di Lunedì 25 gennaio, i concorrenti hanno finalmente ricevuto la notizia sul prolungamento del reality, Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che la finale sarò 1 marzo, ovviamente i veterani non hanno preso benissimo la comunicazione visto che pensavano di uscire l’8 febbraio, ma a lanciare un gossip inaspettato è stata Maria Teresa Ruta, la conduttrice ha rivelato al pubblico che in passato è stata corteggiata da Alain Delon e ha confessato che durante una serata il regista ha preferito passare la nottata con lei invece che insieme ad Alba Parietti, scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Leggi anche->Elisabetta Gregoraci, la scollatura è illegale: “Si vede tutto”

Maria Teresa Ruta sulla Parietti “lei si sedette al posto mio, accanto ad Alain Delon”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Maria Teresa Ruta spronata dalle domande di Alfonso Signorini ha rivelato un gossip scioccante, la conduttrice ha raccontato che molti anni fa ha partecipato a Miss Italia come giudice e in quell’occasione era presente anche Alain Delon, il quale rimase affascinato da lei, per questo motivo le chiese di sedersi vicino a lui durante la cena ma alla fine le cose andarono in modo diverso, perché la Ruta arrivò in ritardo alla cena e seduta vicino al regista si mise Alba Parietti e ci rimase per tutto il resto della serata. La Ruta ha continuato il racconto confessando che alla fine della cena Alain Delon è scappato da lei e le ha chiesto “andiamo a bere qualcosa” ovviamente Maria Teresa ha accettato la proposta.

Durante la puntata del Gf Vip, Alba Parietti ha voluto rispondere con un video alle accuse lanciate da Maria Teresa e ha definito la conduttrice “fantasiosa e mitomane” le sue parole non sono di certo passate inosservate, qui sotto il commento:

Poco prima che finisse la puntata, Alfonso Signorini ha voluto mostrare a Maria Teresa Ruta, la risposta di Alba Parietti al suo inaspettato gossip, inizialmente la Ruta ha risposto con una semplice risata, ma nella notte è accaduto l’impensabile, qui sotto il video della crisi di Maria Teresa avvenuta nella notte:

Leggi anche->Aurora Ramazzotti: la psicoterapia e le altre confessioni su Instagram

Vedremo se nella prossima puntata le due showgirl potranno chiarire quanto accaduto e se Alba darà altre informazioni sulla famosa serata con Alain Delon.