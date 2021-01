Gf Vip: Rosalinda rifiuta la proposta del fidanzato Giuliano “fuori capiremo”

Forti emozioni per Rosalinda Cannavò, l’attrice si è trovata faccia a faccia con il fidanzato Giuliano, un incontro da film, ma la Cannavò ha spiazzato tutti, nonostante la proposta eclatante si dimostrata molto fredda nei confronti del suo fidanzato, ecco cosa è successo

Nella puntata di Lunedì 25 gennaio, i concorrenti del Gf Vip hanno passato una serata dedicata alle emozioni, in primis Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che la finale del reality sarà l’1 marzo, ovviamente i veterani del programma non hanno preso bene questa notizia perché pensavano di uscire l’8 febbraio, come stabilito in precedenza, invece sono costretti a restare nella casa per ancora un mese abbondate. Ma a subire un forte stress è stata sicuramente Rosalinda Cannavò che finalmente, dopo ben 4 mesi, ha potuto rivedere il suo fidanzato Giuliano, la Cannavò ha spiegato ai compagni di avere un forte dubbio sulla relazione con l’attuale compagno, per colpa di alcune sue mancanze che in passato l’hanno fatta molto soffrire, scopriamo cosa è successo tra i due.

Rosalinda Cannavò: la proposta inaspettata del fidanzato Giuliano “ecco la chiave”

C’è ancora un futuro per Giuliano e Rosalinda? Alcune certezze sembrano sparire, le basi iniziano a tremare… #GFVIP pic.twitter.com/J1hWsfLaGz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Rosalinda, ieri sera, non si aspettava di vedere il suo fidanzato Giuliano, soprattutto per colpa della sua riservatezza che in molte occasioni ha fatto soffrire l’attrice, infatti è stata proprio lei a dichiarare “so che è difficile per lui ma mi aspettavo che venisse a trovarmi“, finalmente Giuliano si è presentato ed è anche riuscito a lasciare senza parole la Cannavò. L’attrice in più di un’occasione non ha potuto fare a meno di puntualizzare come le numerose mancanze di Giuliano l’abbiano ferita e per questo motivo ha deciso di non voler più stare alle condizioni delle suo compagno, in primis non accettava il fatto che il suo fidanzato non le avesse ancora chiesto di andare a convivere ma ieri sera è arrivata finalmente la fatidica proposta.

Giuliano ha spiazzato tutti regalando all’attrice la sua chiave di casa ma purtroppo la reazione di Rosalinda non è stata positiva, anzi dopo le belle parole del fidanzato è riuscita solo a dire “Ti prego di aspettare, perché potrei dire di essere stra felice, non me l’aspettavo, però ho bisogno di un attimo di tempo. Prendo la sua chiave di casa, con la premessa che dobbiamo chiarirci”.

Ovviamente la freddezza di Rosalinda ha lasciato tutti senza parole soprattutto per la frase finale rivolta a Giuliano un semplice “ti voglio bene” e non più un ti amo, la Cannavò a chiesto al suo compagno di rispettare la sua scelta, ma le incertezze in lei continuano ad aumentare, vedremo se nei prossimi giorni si schiarirà le idee.