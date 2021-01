Dopo la diretta serale del GF Vip Tommaso Zorzi si è scatenato contro la coinquilina Giulia Salemi svelando un segreto su Francesco Monte, con il quale Giulia ha avuto una relazione in passato e che si sarebbe messo in mezzo nell’amicizia tra i due gieffini. Ecco le parole dell’influencer che hanno stupito tutti i telespettatori.

Sono state fatte scintille al termine della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 quando Tommaso Zorzi, risentito con Giulia Salemi per alcune sue affermazioni, ha svelato davanti a migliaia di telespettatori un dettaglio sull’ex di lei Francesco Monte che ha stupito tutti. Ecco come è andata.

Come al solito il Grande Fratello non delude e i litigi continuano ad essere all’ordine del giorno all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia. Così è stato proprio alla fine della serata in collegamento con lo studio di Cinecittà, quando Zorzi si è scagliato contro la coinquilina Giulia Salemi. Ma che cosa è successo? Per capire occorre fare un passo indietro.

Le nomination per la finale

Tutto ha avuto inizio quando durante l’appuntamento serale con Alfonso Signorini di ieri sera, lunedì 25 gennaio, ai gieffini è stata data la possibilità di scegliere chi mandare al televoto come candidato finalista tra Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. È a questo punto che Giulia Salemi ha fatto il nome di Andrea Zelletta, giustificando la mancata nomination di Zorzi con delle parole che hanno mandato su tutte le furie Tommaso: la Salemi infatti ha affermato di essere molto amica dell’influencer e di essere quindi sicura che sarebbe arrivato in finale anche senza il suo voto.

Non è la prima volta che Giulia pone l’accento su questa fantomatica forte amicizia che la legherebbe a Tommaso, e questo ha particolarmente irritato il 25enne che ci ha tenuto a specificare la vera natura del loro rapporto e per farlo ha tirato in ballo anche l’ex di lei, Francesco Monte, sul quale Zorzi ha rivelato un dettaglio inedito che risale ai tempi della frequentazione con Giulia.

Tommaso e Giulia: lo scontro

“Perché da settimane dici che siamo migliori amici fuori dal Grande Fratello Vip? Non dirlo più. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose?“, con queste parole Zorzi si è scagliato contro l’ ‘amica’, che di tutta risposta ha ammesso: “Hai ragione, non siamo migliori amici, volevo dire che siamo molto amici“, aggiungendo che però sarebbe stato proprio lui a sparire ad un certo punto. Poi, per giustificarsi della sua assenza durante il periodo in cui stava con Francesco Monte Giulia ha spiegato: “Avevo davanti un bel rapporto di 6 anni e un legame forte che si era creato in 3 mesi“.

Le accuse sulla sua presunta sparizione hanno fatto andare su tutte le furie Tommaso, che invece ha fortemente sostenuto che ad essere scomparsa sia stata lei, proprio a causa della sua relazione che la teneva lontana dall’amico: “Da quando ti sei messa con lui io non ti ho più vista: lui non voleva avere nulla a che fare con me e io dovrei sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi?“, si è sfogato, accusandola: “Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati“.

Ed è a questo punto che Zorzi ha svelato i retroscena inaspettati su Francesco Monte, definendolo un cog***ne, in quanto è “uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo“. “Un cog***ne, lo sottoscrivo e lo direi altre cento volte“, ha concluso Tommaso, lasciando una Giulia senza parole e che anzi ha dovuto ammettere che ciò che era appena stato detto corrisponde alla realtà.

Come reagirà Francesco Monte nel sentire questo botta e risposta?