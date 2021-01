Il fratello “segreto” di Stefania Orlando si presenta al Live Non è la D’Urso e lancia un appello alla concorrente del GFVip

Stefania Orlando è senza dubbio una delle protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina, si è fatta conoscere da tutto per le sue fragilità ma anche per il suo grande carattere. La conduttrice ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni novanta come valletta fino a ad arrivare a I fatti Vostri. Dopo un lungo periodo di pausa dalla televisione, la Orlando ha deciso di mettersi in gioco nel reality e come spesso accade, ecco che spuntano tanti scheletri dall’armadio…

Il fratello di Stefania Orlando ospite a Domenica Live

La conduttrice televisiva pochi sanno che ha due fratelli maggiori, Gianni, artista che vive a Parigi, e Fabio Massimo, anche lui avvocato. Di questi due, però, Giovanni è quello che è rimasto sempre “nascosto” tanto che il pubblico non conosce nemmeno il suo volto. L’uomo non ha mai amato le luci dei riflettori e per tale motivo ha sempre preferito tenersi lontano da ciò che è il mondo di sua sorella Stefania.

Da quando la Orlando è diventata concorrente del GFVip, Gianni è uscito allo scoperto e attraverso una lunga intervista prima a Dipiù e poi da Barbara D’Urso. E proprio a Domenica Live, Gianni ha voluto lanciare un appello a sua sorella, che a quanto pare non vede da tempo.

L’appello di Gianni Orlando alla sorella

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live, Gianni Orlando ha spiazzato tutti con un racconto scioccante. L’uomo, infatti, ha spiegato chenon ha avuto affatto un’infanzia semplice e che il rapporto con Stefania e Fabio non è mai stato dei migliori e non lo è nemmeno oggi.

Gianni racconta ha svelato di essere stato cresciuto in collegio, in quanto i genitori all’epoca erano molto impegnati con il proprio lavoro. “All’inizio sembrava bello, non era così”. Il fratello di Stefania ha spiegato anche che da piccolo veniva presentato ai fratelli come un ‘amichetto’ che ogni tanto andava a trovarli a casa. Ora l’unica cosa che vorrebbe è dire a Stefania che non vuole far del male a nessuno ma da lei desidererebbe solo un abbraccio.