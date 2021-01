Gf Vip, Dayane Mello è la prima finalista: arriva la dedica speciale alla figlia

GF Vip, arriva il verdetto inatteso con la prima finalista di questa edizione: perla modella brasiliana il 46% delle preferenze

Non mancano le sorprese in questa edizione del Grande Fratello Vip, con i colpi di scena che hanno caratterizzato il programma sin dal suo inizio. Lo aveva annunciato in tempi non sospetti Alfonso Signorini che la sua seconda edizione sarebbe stata completamente diversa da quella precedente. Con le storie dei concorrenti che avrebbero fatto parlare sia dall’interno che dall’esterno della casa. Le previsioni del conduttore e direttore del giornale “Chi” si sono avverate in pieno. Con tantissimi personaggi che hanno lasciato il segno, anche quelli che per un motivo o un altro hanno già abbandonato la casa. Parliamo essenzialmente di Elisabetta Gregoraci che è stata per lunghi tratti il personaggio più chiacchierato fino a quando è rimasta in gioco. Ma adesso che la competizione sta andando avanti e la finale si avvicina, scopriamo chi è il primo concorrente ufficiale che aspira alla vittoria finale.

Gf Vip, arriva la sorpresa che nessuno si aspettava: il primo concorrente che approda in finale è Dayane Mello, che ufficialmente scrive il suo nome tra i pretendenti alla vittoria di questa quinta edizione del programma. La sua storia all’interno della casa è stata molto travagliata, con tanti alterchi e litigi che l’avevano portata anche al margine dei gruppi all’interno della casa. La sua qualificazione alla finale lascia tutti senza parole, in quanto si aspettavano altri nomi prima di lei. Intanto la votazione ha fatto emergere una certezza: la modella brasiliana è riuscita a raccogliere il 46% delle preferenze. Un dato altissimo considerando che ha sfidato Stefania Orlando e Giulia Salemi. Si seguito il video che riporta il momento della proclamazione di ieri sera, con la dedica speciale della modella brasiliana che ha voluto dedicare questa vittoria alla figlia, la piccola Sofia.