Laura Torrisi dopo l’operazione: “Non c’è giorno in cui io non lo cerchi”

Laura Torrisi ha postato una foto su Instagram dopo la operazione di quasi un mese fa. L’attrice ha fatto una confessione ai suoi follower

L’operazione non è stata una passeggiata per lei, con il suo calvario che va avanti da anni e che adesso si spera possa essere arrivato ad una fine. L’attrice è apparsa in ripresa su Instagram, dopo l’intervento che si è reso necessario a causa dell’endometriosi e leiomioma dell’utero. Si tratta di neoplasie benigne che colpiscono le donne in età matura. Ma la 41enne catanese ha voluto fare una confessione ai follower, che non si aspettavano questa apertura a distanza di così poco tempo dall’intervento. Infatti l’ex di Pieraccioni si è messa alle spalle la situazione critica di inizio anno, e già adesso sembra aver recuperato tutta la sua voglia di stupire, mostrandosi in tutta la sua bellezza e sensualità, ma anche con un sorriso che ha fatto innamorare i suoi follower. Che non hanno resistito alla tentazione di commentare il suo post.

Laura Torrisi non è stata molto attiva in queste settimane su Instagram. Nel post operazione ha preferito rimanere nell’ombra, pensando esclusivamente al recupero al cento per cento della sua condizione fisica. Adesso che sembra in piena forma, ha cominciato anche ad apparire con una certa regolarità su Instagram, social che come la maggior parte dei personaggi pubblici e dello spettacolo, preferisce più degli altri. La foto – pubblicata sotto – ha mostrato l’attrice in tutto il suo splendore, con un sorriso che ha mostrato la sua bellezza e sensualità che non passa inosservata. La sua confessione ha lasciato i follower stupiti di quanto possa essere innamorata: “Amo quest’ora. Amo i tramonti. Non c’é giorno e luogo in cui mi possa trovare, in cui io non lo cerchi. Deve vivere un piccolo principe in me, non c’è altra spiegazione. 🌅”. Infatti il secondo scatto contenuto nel post contiene proprio un tramonto. Tantissimi i follower che hanno approfittato del post per farle i complimenti e per chiedere del suo stato di salute. Ma come si nota dallo scatto, sembra davvero tornata in piena forma.