Alessia Marcuzzi, la camicetta sbottonata infiamma il web: “Potevi anche non metterla”

Alessia Marcuzzi ha mandato in tilt Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che hanno scatenato i follower

La conduttrice romana ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue curve che hanno catturato l’attenzione dei follower. A 48 anni parliamo di una delle donne più belle e sensuali della televisione, e che riesce a far perdere la testa anche con il trascorrere degli anni. Che per lei sembrano davvero non passare mai, almeno stando alle foto che si possono ammirare sul web ma anche dalla passione che i follower nutrono verso di lei. Che rappresenta la perfezione fisica, potendo reggere senza alcun problema il confronto con colleghe anche più giovani. Durante l’estate ha postato tante foto, anche in bikini, che hanno fatto spesso il giro del web, con i like ed i commenti che nemmeno per lei sono mancati. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata davvero irresistibile.

Alessia Marcuzzi rimane una protagonista assoluta del web, in particolare su Instagram. A suon di foto e video riesce a catturare spesso l’attenzione dei follower he rimangono senza parole di fronte alla sua perfezione fisica. Ma anche dinanzi a bellezza e sensualità oltre che curve bollenti e pose che non lasciano spazio all’immaginazione. Il suo ultimo post ha lasciato tutti i follower senza parole. Con una camicetta sbottonata che ha mostrato l’intimo e le sue curve in primo piano, ha fatto il pieno di like e commenti, mostrando a tutti come si possa essere bella e sensuale alla soglia dei 50 anni. Migliaia le risposte dei fan alla sua provocazione: “Stasera mi sento un po’ faiga e non potevo risparmiarmi😂😂😂”. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo come sempre giudicare a voi. Resta la vostra conduttrice preferita?