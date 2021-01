Vediamo insieme, in questa particolare edizione di Sanremo 2021 quanto guadagneranno i vari personaggi, ovvero le folli cifre.

Il Festival di Sanremo è sempre stato un programma molto criticato, per mille motivo, ma questa volta, in questa difficile edizioni che si appresta a partire, sono stati svelati i guadagni di quasi tutti i personaggi famosi.

Vediamo insieme le incredibili cifre che stanno girando, anche per la partecipazione ad una sola serata.

Sanremo 2021 rivelato quanto guadagneranno Amadeus e gli altri: da non credere

L’edizione di quest’anno, per quanto riguarda il tanto amato Festival di Sanremo sembra essere davvero una tra quelle più complicate.

L’emergenza sanitaria che è in corso, sta creando molti problemi e molte modifiche in base a quello che eravamo abituati a vedere da moltissimi anni.

Per il momento sembra che il pubblico all’interno del teatro Ariston, non sarà presente, ma ancora non sembra essere arrivata la conferma ufficiale.

I vari cantanti, non potranno fare promozione della loro canzone, e sembra anche che non ci sarà la sala stampa.

Ma torniamo, alla voce di maggior interesse, ovvero quanto sembra che guadagneranno i vari personaggi del mondo dello spettacolo che parteciperanno.

Sembra che, per quanto riguarda Amadeus e Ibrahimovic, il loro compenso sarà lo stesso, ovvero circa 50 mila euro a serata, arrivando ad un totale di ben 250 mila euro per uno.

Per quanto riguarda la compagna di Ronaldo, ancora non si conosce con precisione, che lo scorso anno per una sola serata aveva preso ben 140 mila euro.

La famosa e bellissima cantante Elodie, per la sua serata, dove avrà il ruolo di presentatrice, ha un costo di 25 mila euro.

Insomma tutte cifra abbastanza elevate, che al momento, ovviamente sono voci di corridoio, ma che potrebbero essere confermate.

E voi cosa ne pensate di questa particolare edizione che stiamo per vivere del famoso festival della canzone italiana? E soprattutto cosa ne pensate di queste cifre esorbitanti?