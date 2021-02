Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente Carlo Conti, sul Dottore del programma Affari Tuoi, lasciando tutti senza parole.

Il programma Affari tuoi, in questo momento va in onda con la versione speciale dedicata agli sposi, ed ha un grandissimo successo.

Ma nelle scorse ore, direttamente Carlo Conti ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Carlo Conti rivela chi è il “Dottore” di Affari tuoi: non ci crederete mai!

Come sappiamo, anche ieri sera è andato in onda lo speciale di Carlo Conti per il programma Affari tuoi, nella versione speciale Viva gli sposi.

LEGGI ANCHE —-> “FLAVIO INSINNA MI HA AIUTATA…”: LE PAROLE DELLA PROFESSORESSA DELL’EREDITà

Il programma ha sempre un grandissimo seguito di pubblico, che apprezza molto lo show di Rai uno, anche quando era nella versione pre serale.

In questa nuova veste, troviamo una coppia di giovani ragazzi che deve convolare a nozze in questo 2021, e cerca di vincere il montepremi per avere un aiuto, per l’organizzazione del fatidico giorno del Si.

Ma come sappiamo, in tutte le puntate, anche nella versione standard, c’era sempre il Dottore, che parla solamente al telefono rosso, con Carlo Conti.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: ANDREA ZELLETTA ARRIVA LA SQUALIFICA? IL REGOLAMENTO è STATO VIOLATO

Lui fa delle offerte ai ragazzi, sia in denaro, ma anche cercando di fargli cambiare idea e pacco che hanno scelto all’inizio del programma.

In una recente intervista di Carlo Conti alle pagine di Fanpage, ha rivelato chi si nasconde dietro al fatidico Dottore.

Ha infatti dichiarato, che Il Dottore, insieme al notaio ed a un dirigente della Rai, si chiudono in una stanza, e solamente loro sanno quale somma c’è dentro ogni pacco.

Ma ha anche aggiunto le seguenti parole:

“….Non è lo stesso delle altre edizioni perché cambia sempre, non è mai la stessa persona”

Quindi il dottore non è una persona solamente, come tutti pensavano, ma sono varie che fanno offerte ai futuri sposi presenti in studio.

Insomma è davvero impossibile sapere il suo nome, ma almeno sappiamo che non è solamente una persona, ma sono varie.

E voi seguite il programma di Carlo Conti Affari Tuoi? Riuscite a trovare dove si nasconde il montepremi maggiori da 300.000 euro?