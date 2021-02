Gabriel Garko rassicura i suoi fan e spiega il motivo per cui si è recato in ospedale e gli è stata attaccata una flebo

Nelle scorse ore la foto postata da Gabriel Garko attaccato ad una flebo ha preoccupato molto i fan. Quest’ultimi, infatti, hanno subito cercato di capire cosa gli fosse accaduto e il motivo per cui si trovasse in ospedale. L’attore , per evitare falsi allarmismi, ha subito scritto che stava bene senza però svelare i dettagli delle sue condizioni. A distanza di poche ore, con un breve post su Instagram ha spiegato cosa realmente gli è accaduto.

Gabriel Garko spiega il motivo del suo “malore”

La foto di Gabriel Garko appeso ad una flebo non è passata inosservata. Nonostante nello scatto avesse specificato che fosse tutto ok, in tanti si sono preoccupati cercando di capire cosa gli stesse accadendo. Nel giro di poche ore, lo scatto è diventato virale e a tranquillizzare i propri seguaci ci ha pensato lo stesso attore con un nuovo post.

Su Instagram, Garko ha fatto sapere di stare bene, ringraziando particolarmente tutti coloro che lo hanno contattato e si sono preoccupati per la sua salute. Il protagonista de l’Onore il rispetto ha spiegato che non gli è accaduto nulla di grave e che si è recato al PS solo per un reintegro di liquidi.

Fortunatamente per Gabriel Garko tutto si è risolto con una flebo. Infatti, non possiamo parlare nemmeno di ricovero dato che sicuramente dopo la visita è stato mandato a casa. Molto probabilmente, si sarà sentito poco bene e per sentirsi tranquillo ha preferito farsi controllare da un medico.

L’attore colpito da Covid-19

Qualche mese fa Garko ha contratto il Covid. L’attore ha preferito non dire nulla pubblicamente anche se a svelarlo è stata Barbara D’Urso in diretta tv. Adesso ora, in molti si stanno chiedendo se il motivo di questo suo recarsi in ospedale sia dovuto ad uno strascico del virus che come tutti sappiamo porta problemi per lunghi mesi. Intanto, per ora non è dato saperlo e non purtroppo ci resta altro che aspettare che sia lui stesso a raccontarcelo.