Gabriel Garko, la flebo spaventa i fan: le immagini dall’ospedale

Preoccupano tutti le immagini nelle Instagram Stories di Gabriel Garko: l’attore si trova in ospedale con una flebo al braccio: che cosa è successo?

Nelle Instagram Stories di Gabriel Garko sono apparsi alcuni elementi che hanno molto preoccupato i suoi numerosi followers: una flebo attaccata al braccio sinistro e un carrellino in fondo alla stanza con alcuni utensili fanno presupporre che l’attore si trovi proprio in un ospedale. Ma che cosa è successo? Ecco che cosa ha detto il 48enne ai suoi fan.

L’attore è sempre stato molto riservato su tutto ciò che riguarda la propria vita privata ma dopo il suo coming out, durante il quale ha dichiarato di essere omosessuale e di aver vissuto una storia con un uomo per più di dieci anni di nascosto per paura delle ripercussioni sulla sua carriera, ha iniziato ad abituare i fan invece alla condivisione, svelando poco a poco e quotidianamente delle piccole abitudini e tenendo così i suoi seguaci sui social sempre aggiornati, soprattutto tramite le Instagram Stories.

Gabriel Garko in ospedale con la flebo

Ed è proprio tramite una delle sue solite IG Stories che Gabriel ha voluto mettere al corrente i followers di quello che gli stava accadendo: ha condiviso un solo breve video, nel quale l’attore inizialmente appare in primo piano, ma subito l’inquadratura si sposta facendo vedere la flebo attaccata al suo braccio sinistro e immediatamente dopo il tavolino sul fondo della stanza insieme ai colori dei pavimenti e delle pareti rendono evidente il fatto che Gabriel si trovi in un ambiente ospedaliero, o comunque in un’infermeria.

Poco o niente ancora si sa sui motivi che hanno portato l’attore di avere bisogno di una flebo ma il 48enne ci ha tenuto a rassicurare i fan cercando di evitare che questi potessero preoccuparsi.

“Oggi flebo, ma va tutto bene” sono infatti le uniche parole che Garko ha pronunciato nella breve clip, che però non sono bastate a rassicurare i followers che in queste ore stanno cercando di capire che cosa possa essere successo al loro amato beniamino.

Qualcuno presuppone che Gabriel potrebbe essere in cura per qualche strascico lasciato dal Covid – 19, di cui è stato infetto qualche mese fa, ma niente è per ora certo: resta quindi comunque tanta preoccupazione per quella misteriosa flebo.

Gabriel Garko e l’amore

Gabriel Garko negli ultimi mesi è tornato sotto la luce dei riflettori a causa del suo coming out che aveva deciso di fare davanti a tutta Italia durante una sua incursione nella Casa del Grande Fratello Vip. Garko era entrato momentaneamente nella Casa per parlare con la sua presunta ex Rosalinda Cannavò, che si trova tutt’ora in gara nel reality. Era stato proprio allora che l’attore aveva rivelato di aver finto di stare insieme a tutte le donne di cui il gossip aveva parlato nel corso della sua carriera e che in realtà è invece omosessuale.

Finalmente adesso, dopo anni di segreti e di sotterfugi, Gabriel si può così vivere serenamente i propri rapporti amorosi: sappiamo che oggi l’attore è molto felice nella sua storia d’amore con Gaetano Salvi, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Con lui Garko ha costruito un solido legame, fortificato dall’arrivo di una bellissima cucciola di cagnolina ad allargare la famiglia.