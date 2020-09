Garko dopo il coming out: “sorpreso che mi apprezzino più di prima”

Dopo il coming out al GF Vip, Gabriel Garko manda un messaggio emozionato da far leggere a Carmelita. Ma c’è chi parla di una mossa interessata

Quello di Gabriel Garko è stato uno dei coming out più commentati degli ultimi tempi. L’attore è riuscito ad ammettere la sua omosessualità senza mai nominarla, leggendo una lettera piena di emozione ad Adua Del Vesco, che per anni è stata la fidanzata mediatica. L’atto di Garko ha causato molte reazioni positive. Patrizia De Blanck è stata una delle prime a commentare: “Lo sapevo, però sentirlo in prima persona mi è piaciuto molto”. La reazione della Contessa è stata pari a quella di tantissimi telespettatori e fan che hanno scoperto il “segreto di Pulcinella” di Gabriel, il cui vero nome è Dario.

E anche se c’è chi commenta con malizia che la scelta dell’attore sarebbe stata interessata, lui ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla reazione positiva e dall’affetto che ha ricevuto dai fan. Di certo tra questi non ci sono le fonti di Selvaggia Lucarelli, secondo cui Garko avrebbe preso da Mediaset 60mila euro per fare coming out televisivo – prima al Grande Fratello Vip, e poi in un’altra trasmissione. Che l’altra trasmissione citata da Lucarelli sia proprio Pomeriggio Cinque, al quale Garko ha inviato un messaggio da far leggere a Carmelita? Non lo sappiamo, ma se così fosse, l’operazione sarebbe ben riuscita. Infatti durante la diretta del programma di Canale 5, Barbara D’Urso ha detto che avrebbe letto un “bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera”. E l’attore non solo l’ha scritto, ma ha anche dato alla conduttrice l’autorizzazione di leggerlo in trasmissione. Ecco la lettera di Garko: “Sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto ‘all’educazione’ che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po’ di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero ti poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry’”. Ci auguriamo che Gabry sia molto più felice ora che è un uomo libero di essere chi è. Con o senza i 60 mila euro di Mediaset.