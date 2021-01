C’è posta per te, anticipazioni 30 gennaio 2021: Gli ospiti di questa sera

Anticipazioni quarta puntata di C’è posta per te: Maria De Filippi questa sera ospita nel suo studio Nicolò Zaniolo e la madre Francesca

Stasera 30 gennaio 2021, va in onda su Canale 5 la quarta puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi è pronta a raccontare nuove storie emozionanti e ad accogliere tanti nuovi personaggi dello spettacolo. Intanto, possiamo dire il people show trasmesso ormai da 20 anni, continua ad appassionare i telespettatori portando grandi ascolti alla rete ammiraglia. Maria non ha rivali e come sempre si conferma “regina del sabato sera” . Nell’attesa di vedere la puntata, grazie alle anticipazioni, possiamo svelare chi saranno gli ospiti in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Ospiti a C’è posta per te: Nicolò Zaniolo e Gianni Morandi

Questa settimana, Maria De Filippi è pronta ad accogliere due grandi ospiti. Per la gioia del pubblico a casa, a C’è posta per te arriverà il grande cantante Gianni Morandi e il centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolo’ Zaniolo insieme alla sua mamma Francesca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Proprio su quest’ultimo, il giovane calciatore, è al momento al centro dell’attenzione mediatica a causa dei gossip sul suo conto. Zaniolo, avrebbe lasciato la ex fidanzata, Sara Scaperrotta, dopo aver saputo che aspetta da lui un bambino.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi, che come sempre girano sia in Italia che all’estero per trovare i propri ospiti.

Le storie e la grande professionalità di Maria De Filippi

Nel corso della puntata di stasera, ovviamente non mancheranno nemmeno tante storie commoventi. Molte di queste vicende sono spesso sentimentali: come amori perduti, lontananze familiari, dissapori di coppia e anche amori mai dimenticati.

A C’è posta per te, però non mancheranno nemmeno momenti di gioia e spensieratezza, soprattutto quando a scrivere sono persone anziane magari alla ricerca del loro primo amore. Insomma, come sempre, anche questa sera ci aspetta un’altra puntata all’insegna di forti emozioni… Non ci resta altro che aspettare.