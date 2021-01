Vediamo insieme chi è stato a fare questa rivelazione su Francesca Chillemi, che vediamo in Che Dio ci aiuti 6, e di cosa si tratta.

La fiction super amata e seguita, Che Dio ci aiuti è giunta alla sua sesta edizione, ed uno dei personaggi molto amati, è quello interpretato dalla bravissima e bellissima Francesca Chillemi.

Vediamo insieme chi e quale retroscena è stato svelato sull’attrice, che nessuno conosceva.

Che Dio ci aiuti 6: svelato un retroscena su Francesca Chillemi che nessuno conosce

Il programma che va in onda sulla Rai, ovvero Che Dio ci aiuti è molto amato e seguito dal pubblico, tanto che ogni puntata riesce sempre a fare il pieno di ascolti.

In questa sua sesta edizione è arrivato un nuovo personaggio, ovvero Erasmo Ferri, un ragazzo che ha un passato complicato alle spalle, ma che puntata dopo puntata sta iniziando a venire fuori.

Ma nella fiction, ovviamente, c’è anche Francesca Chillemi che è molto amata, tanto da essere presente dalla prima edizione.

Ma l’attore Erasmo Genzini, che interpreta appunto, Erasmo, ha rivelato un particolare retroscena sulla collega Francesca alle pagine di TvMia, le sue parole sono state le seguenti:

“Per una curiosa coincidenza io e Francesca siamo anche vicini di casa quando lei è in Italia e non a New York viviamo nello stesso quartiere.”

Quindi i due ragazzi si conoscevano anche prima di intraprendere i ruoli all’interno della fiction Che Dio ci aiuti.

Ma, tra i famosi vicini di casa di Erasmo, c’è anche un’altro personaggio davvero molto importante, ovvero Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza, e che spesso la incontra mentre fa la spesa.

Insomma, quella di Che Dio ci aiuti, sembra essere una vera e propria famiglia allargata, ed Erasmo si trova molto bene, tanto da sperare di girare una settimana stagione, per la gioia di tutti i fan.

E voi seguita Che Dio ci aiuti, e soprattutto vi piace la storia di Erasmo? Secondo voi quale segreto nasconde?