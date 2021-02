Giulia De Lellis svuota il sacco, ecco come è iniziata la storia con Beretta

Giulia De Lellis parla per la prima volta della nascita dell’amore con l’attuale fidanzato Carlo Beretta. L’influencer chiarisce ogni dubbio sul presunto triangolo tra lei, Damante e il nuovo compagno. Ecco che cosa ha raccontato suoi social.

Giulia De Lellis parla per la prima volta della nascita dell’amore con il suo attuale fidanzato Carlo Beretta. Negli ultimi mesi erano stati tantissimi i pettegolezzi sulla nuova coppia. Molti credevano che la relazione tra i due fosse iniziata quando Giulia era ancora fidanzata con l’ex Andrea Damante, inoltre sono stati molto criticati perché tra il nuovo fidanzato e l’ex di Giulia c’era un rapporto d’amicizia. Ieri la 25enne ha voluto una volta per tutte raccontare come e quando è nato il loro rapporto. Secondo l’influencer di Pomezia la loro storia d’amore sarebbe nata come una semplice amicizia. Presentati proprio dall’ex di lei Andrea Damante, si sono frequentati per qualche mese grazie ad una compagnia di amici, senza che nulla accadesse. Successivamente a seguito di alcuni progetti lavorativi comuni si sono visti più di frequente e la relazione è esplosa in una vera e propria storia d’amore. La De Lellis non nega di avere avuto forti dubbi all’inizio non sapendo se fosse il caso di approfondire la relazione, a causa del legame tra Carlo e l’ex Andrea.

Ci tiene a specificare però che la relazione tra lei e Beretta è iniziata quando la sua storia con il Dj era già terminata da parecchio tempo. Anche Beretta in quel periodo aveva chiuso una relazione con una ragazza, ritrovandosi così entrambi single. Dopo numerose riflessioni ha deciso di ascoltare il cuore e lasciare che il sentimento facesse il suo corso. Interrogata dai suoi followers Giulia racconta di non aver mai incontrato prima un ragazzo speciale come Carlo. Un uomo dolce, intelligente elegante e con sani principi. Una perla più unica che rara che ha intenzione di tenersi stretta.

A chi le chiede perché al contrario di Damante, il nuovo fidanzato non compaia quasi mai sui suoi social, Giulia risponde che questa volta preferisce tutelare il suo nuovo amore, vivendo la sua relazione in modo più privato.