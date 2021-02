Grande Fratello Vip, concorrente a rischio squalifica: “Vedi qualche ne**o?”

Una frase pronunciata da Alda D’Eusanio nella Casa del Grande Fratello Vip rischia di costare alla conduttrice una squalifica

Si sta scatenando una vera e propria bufera, sull’ultima concorrente entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Alda D’Eusanio si è lasciata andare ad una frase davvero poco carina, che solo qualche mese fa è costata la squalifica a Fausto Leali. Cosa succederà adesso? La produzione reagirà allo stesso modo? Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Alda D’Eusanio a rischio squalifica

La conduttrice e presentatrice, che è entrata in casa venerdì sera, potrebbe rischiarare la squalifica a meno di ventiquattro ore dal suo ingresso. Alda D’Eusanio ha pronunciato una parola che non è piaciuta affatto al popolo web, che si è allarmato. Insieme a Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola, Alda stava parlando di cibo e si lascia sfuggire: “Perché, vedi qualche ne*ro?”.

Giulia Salemi ha cercato subito di intervenire e anche Tommaso, provando a coprire quanto appena sentito. Purtroppo, era ormai troppo tardi e il video è diventato virale. Ora, bisognerà capire cosa deciderà di fare il Grande Fratello Vip, soprattutto perchè nei mesi scorsi anche Fausto Leali è stato eliminato per lo stesso motivo. Il cantautore aveva utilizzato la parola “ne*ro”, riferendosi ad Enock, fratello di Mario Balotelli.

Alda D’Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s’ha più da fare #GFVIP

pic.twitter.com/OtuLz2v7G0 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) January 30, 2021

Cosa farà il Grande Fratello Vip?

Mentre il popolo web si sta scatenando sui social, il Grande Fratello Vip ancora non si è espresso su quanto accaduto in casa. C’è da dire che la parola utilizzata da Alda D’Eusanio seppur non volesse essere offensiva per nessuno, ha comunque scatenato i telespettatori a casa, sempre attenti a ciò che dicono i ragazzi.

Intanto, qualora si decidesse per la squalifica della conduttrice televisiva, la produzione potrebbe ancora sospendere il televoto e far si che questa settimana non ci siano eliminazioni. Il video della gaffe della D’Eusanio è già diventato virale e di conseguenza serviranno a ben poco le spiegazioni. Ovviamente, per ora, non ci resta altro che aspettare la puntata del 1 febbraio.