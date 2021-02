In pochi ci credevano che il programma Uomini e Donne arrivasse in prima serata, ma a quanto sembra sarà effettivamente così.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo con il programma Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, dove è arrivata una notizia che in pochi si aspettavamo.

Tutto quello che sappiamo in merito al nuovo appuntamento per Uomini e Donne, in prima serata.

Uomini e Donne in prima serata: arriva la conferma delle voci sul web!

E’ da molto tempo che si vocifera di una versione del notissimo programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, nella sua versione Vip.

Ma le indiscrezioni e le varie voci dal web, in questi ultimi giorni sono sempre più insistenti, come ha anche confermato il giornale Nuovo Tv.

Tanti personaggi famosi, poi, stanno già iniziando ad offrirsi per partecipare a questa versione inedita del programma, e la redazione di Maria avrà un gran da fare per capire chi potrebbe funzionare meglio in televisione.

Si è parlato molto di Valeria Marina, tornata da poco single, Kikò Nalli, ed addirittura la bella Elisabetta Gregoraci.

Sembra anche, che in questa versione, che come si vocifera dovrebbe essere confermata, gli opinionisti non saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipolarri, ma altri.

In questo momento, sembra che i nomi più papabili siano quelli di Giulia De Lellis, e di Tommaso Zorzi.

Ma tra i vari personaggi in cerca del vero amore, ci sono altri nomi noti, come Francesca Cipriani, e Paola Caruso.

Per il momento possiamo solamente attendere e verificare gli sviluppi nei prossimi giorni, e voi cosa ne pensate di questa nuova, e molto possibile, versione di Uomini e Donne?