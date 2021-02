L’ex cavaliere di Uomini e donne, Nicola Vivarelli pensa ancora a Gemma Galgani ed esprime un suo desiderio ai fan

Sono ormai diversi mesi che Nicola Vivarelli ha lasciato il programma di Uomini e donne. L’ex cavaliere di Viareggio che come tutti ricorderanno si è presentato per corteggiare Gemma Galgani, pare pensi ancora a lei. Dopo averla sentita e frequentata per diverso tempo, il 26enne per motivi di lavoro ha dovuto lasciare il programma e attualmente è su una nave da crociera dall’altra parte del mondo. Nonostante, nessuno abbia creduto al suo reale interesse verso la 71enne, Nicola si è sempre mostrato un ragazzo educato e distinto, senza mai mancarle di rispetto. A distanza di tempo, il marinaio si è espresso su quanto accaduto di recente tra Gemma e Maurizio Guerci ma ha anche espresso un desiderio…

Nicola Vivarelli pronto ad innamorarsi

Nicola Vivarelli ormai passa più tempo su una nave da crociera che sulla terra ferma. Raggiunto da uomini e donne Magazine, il giovane si è lasciato andare ad una lunga intervista parlando particolarmente della sua vita privata. L’ex corteggiatore di Gemma ha ammesso che attualmente è single ma molto desideroso di trovare la sua anima gemella.

Vivarelli ha anche spiegato che non esclude un suo ritorno nel parterre televisivo, appena si sarà fermato con il lavoro. Chi ha seguito nei mesi scorsi il programma di Maria De Filippi sicuramente si ricorderà dell’ufficiale di marina e della sua conoscenza con Gemma.

Il ragazzo prima ha sentito la Galgani attraverso messaggi ma appena è tornato in onda il format si è presentato negli studi. La scorsa estate, i due si sono allontanati e Nicola ha iniziato una conoscenza con Veronica, terminata in malo modo.

L’ufficiale di Marina pensa ancora a Gemma Galgani

Nicola Vivarelli durante la lunga chiacchierata con il giornalista ha confessato di non pensare più a Veronica. Tra i due, sembrava esserci un’ottima sintonia e pare che ci sia stato molto di più che un bacio. Intanto, però, il giovane in un futuro non esclude una seconda partecipazione a Uomini e donne, in quanto in questi mesi lontano da casa ha pensato molto a Gemma Galgani e a quello che c’è stato tra di loro. Infine, ha ammesso anche di avere molto rispetto per lei e si augura di rivederla al suo ritorno…