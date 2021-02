Pomeriggio 5, la verità di Barbara D’Urso sulla relazione con Memo Remigi

Arriva secca la risposta di Barbara D’Urso a Memo Remigi che sulla loro relazione avuta in passato svela la propria verità: ecco cosa ha detto la regina del gossip alle telecamere di Pomeriggio 5.

Hanno fatto molto discutere le parole che negli ultimi giorni Memo Remigi ha rilasciato per una sua intervista a DiPiù tv sulla relazione avuta con Barbara D’Urso: il cantante aveva detto realmente la verità? Sembra di no secondo la regina del gossip, che ha voluto quindi chiarire le cose per potersi discolpare, specificando come in realtà sarebbe andata la storia con il suo ex amante. Ecco le sue parole durante il programma Mediaset Pomeriggio 5.

È stata una reazione immediata quella del volto di Canale 5 Barbara D’Urso: alle parole di Memo Remigi ha risposto pubblicamente non appena è venuta a conoscenza delle sue dichiarazioni, anche se ha deciso di farlo senza citare direttamente il nome del personaggio in questione.

Come è ormai risaputo infatti la D’Urso è molto riservata su tutto ciò che riguarda la propria vita personale e ancora una volta si è dimostrata molto rispettosa della propria privacy, non rinunciando però al diritto di replica.

Barbara infatti ha giudicato non corrette alcune tra le affermazioni dell’ex amante, e così davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 ci ha tenuto a specificare quali fossero le falsità dette dal cantante.

Memo Remigi: “Ho tradito mia moglie con Barbara”. La risposta di Barbara

“Ho lasciato mia moglie per Barbara, l’ho tradita con lei“. Sono state queste le parole pronunciate dal famoso cantautore ad aver mandato su tutte le furie Barbara che in trasmissione ha precisato non essere affatto vere.

Senza fare nomi, infatti, la conduttrice di talk show ha semplicemente parlato di “un signore anziano che in un’intervista ha parlato moltissimo di me. Di una storia d’amore vera, reale, che è avvenuta quando io avevo 19 anni, quindi più di quarant’anni fa“.

Ovviamente il riferimento è a ciò che ha recentemente detto Memo Remigi, che ha fatto molto indispettire la D’Urso.

“Non ho mai avuto una relazione con un uomo sposato, con una moglie che lo aspettava a casa“, ha infatti specificato il noto volto di Canale 5, dicendosi molto ferita dalle parole dell’ex, aggiungendo: “Ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque“.

Non solo, la D’Urso ha infatti giudicato falsa anche la dichiarazione di Memo Remigi secondo la quale lui avrebbe preso in affitto un bilocale dove i due sarebbero andati a vivere dopo il suo divorzio dalla ex moglie. “Il mio bilocale me lo pagavo personalmente“, ha fatto infatti sapere Barbara, “Ci vivevo già, è stato lui che è venuto a vivere con me”.

Insomma il quadro che se ne ricava è una versione ben diversa da quella raccontata da Memo Remigi, ma chi dei due sta dicendo la verità e chi sta mentendo? E soprattutto, il cantante risponderà alle affermazioni in tv della ex? Non resta che continuare a seguire il gossip per scoprire come andrà a finire.